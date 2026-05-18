이 대통령 "5·18에 탱크 데이 이벤트라니…저질 장사치 막장 행태"

▲ 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 광주 5·18 민주광장에서 열린 제46주년 5·18 민주화운동 기념식에서 국민의례를 하고 있다.

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이재명 대통령은 오늘 5·18 민주화운동 기념일에 '탱크 데이' 이벤트를 진행해 논란을 빚은 스타벅스코리아를 겨냥해 "대한민국 공동체와 기본적 인권, 민주의 가치를 부정하는 저질 장사치의 비인간적 막장 행태에 분노한다"고 비판했습니다.이 대통령은 오늘 엑스(X·옛 트위터)에서 "역사적인 광주 5·18 민주화운동 기념일에 희생자들과 시민들의 피어린 투쟁을 모독하는 '5·18 탱크 데이' 이벤트라니…"라며 이같이 지적했습니다.그러면서 "그날 억울하게 죽어간 생명이 대체 몇이고, 그로 인한 정의와 역사의 훼손이 얼마나 엄혹한데 무슨 억하심정으로 이런 짓을 저질렀을까"라고 반문했습니다.이어 "마땅히 그에 상응하는 도덕적, 행정적, 법적, 정치적 책임이 주어져야 할 것"이라며 "5·18 유가족, 피해자들에게 사과는 했느냐"고 꼬집었습니다.앞서 스타벅스코리아는 지난 15일부터 오는 26일까지 텀블러 프로모션 이벤트를 진행하는 과정에서 이날 '탱크 데이', '책상에 탁' 등 문구를 사용했습니다.이후 이런 표현이 5·18 민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 비하했다는 논란이 확산하자 행사를 중단하고 손정현 대표이사 명의로 사과했습니다.정용진 신세계그룹 회장은 오늘 오후 손 대표에게 해임을 통보하고, 이벤트 관련 책임자 및 관계자에게 중징계를 내릴 것을 지시했다고 신세계그룹 측은 전했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)