종합특검, 이은우 전 KTV 원장 1호 구속영장 청구…내란 선전 혐의

▲ 이은우 전 한국정책방송원(KTV) 원장

3대 특검 이후 남은 의혹을 수사하는 권창영 2차 종합특별검사팀이 '내란 선전 의혹'을 받는 이은우 전 KTV 원장의 신병 확보에 나섰습니다.특검팀은 오늘(18일) 이 전 원장에 대해 내란 선전 혐의로 구속영장을 청구했다고 밝혔습니다.지난 2월 종합특검팀 출범 이후 첫 구속영장 청구입니다.이 전 원장은 윤 전 대통령의 비상계엄 선포 직후부터 2024년 12월 13일까지 비상계엄 및 포고령 등 내란 행위의 정당성을 주장하는 뉴스를 반복·집중적으로 보도하고, 비판·저지하는 뉴스는 선별적으로 차단·삭제해 내란을 선전한 혐의를 받습니다.앞서 이 전 원장은 계엄 선포 직후 '계엄이 불법·위헌이다'라는 정치인들의 발언을 다룬 방송 자막을 삭제하라고 지시한 혐의(직권남용)로 지난해 12월 기소돼 관련 재판이 진행되고 있습니다.당시 이 전 원장은 방송편집팀장 추 모 씨에게 "정치인 발언, 정당, 국회, 사법부 관련 뉴스는 KTV 방송 기조와 다르니까 다 빼라. 대통령 얘기, 포고령 같은 것만 팩트 위주로 넣어라"라고 지시한 것으로 조사됐습니다.이 전 원장을 기소한 내란특검팀은 지난 15일 열린 결심공판에서 이 전 원장에 대해 징역 5년을 구형한 바 있습니다.종합특검팀은 "내란특검에서 불기소 처분한 피의자에 대한 내란 선전 사건 기록 등을 검토한 결과, 비상계엄 기간뿐만 아니라 비상계엄 해제 이후에도 내란 세력을 옹호한 사실을 확인했다"며 "종합특검법에 따라 재기 수사를 결정했다"고 밝혔습니다.(사진=문화체육관광부 제공, 연합뉴스)