[날씨/XR] 서울 27도·대구 33도…수요일 '더위 꺾는 비'

오늘(18일) 영남 지역을 중심으로 때 이른 불볕더위가 정점을 찍었습니다.



경주의 낮 기온이 36도 가까이 치솟았고요, 대구가 34.7도로 5월 중순 역대 최고 기온을 경신했습니다.



내일도 영남 지역은 30도를 웃도는 더위가 이어지겠지만, 더위를 지속시켰던 상층 고기압이 물러나면서 내일은 오늘보다 전국적으로 더위의 힘이 약해지겠습니다.



모레는 더위를 식혀줄 단비 소식이 전국에 나와 있는데요, 모레 비는 오전에 전남 서부를 시작으로 오후에는 전국으로 확대되겠고 목요일 오후에는 대부분 그치겠습니다.



저기압이 남쪽 지방을 지나면서 비도 남쪽에 더 많겠습니다.



제주에 20에서 최고 80mm 이상, 호남과 경남에 10에서 40, 중부 지방에는 5에서 30mm의 비가 예상됩니다.



오늘 위성 영상 보시면 점차 고기압의 가장자리에 놓이면서 중부 지방부터 구름의 양이 많아지고 있는데요, 내일은 전국에 구름이 많다가 밤부터 차츰 흐려질 것으로 예상됩니다.



아침 기온 보겠습니다.



서울이 18도로 오늘보다 높게 출발하겠고 낮에는 구름이 볕을 가려주면서 서울이 27도, 춘천 28도로 오늘보다 2에서 4도가량이 낮겠습니다.



절기상 소만인 목요일에는 비구름의 영향으로 낮 기온이 22도까지 떨어지겠고요, 이후에는 다시 낮에 더위가 찾아오겠습니다.



(남유진 기상캐스터)