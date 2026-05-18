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"5·18 정신, 헌법 전문 수록 최선"…여야 한자리에

박예린 기자
작성 2026.05.18 20:29 조회수
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<앵커>

5·18 민주화운동 46주년을 맞아 이재명 대통령과 여야 지도부가 일제히 광주를 찾아 기념식에 참석했습니다. 이 대통령은 오늘(18일) 기념사에서 5·18 정신이 헌법 전문에 반드시 수록될 수 있도록 최선을 다하겠다고 말했습니다.

박예린 기자의 보도입니다.

<기자>

검은 정장의 이재명 대통령 부부가 5·18 유가족들과 함께 기념식장에 들어섭니다.

이 대통령은 기념사에서 "80년 오월의 광주시민들처럼 2024년 위대한 대한국민도 무장한 계엄군을 맨몸으로 막아냈다"며 희생자와 유가족을 향해 위로와 경의를 표했습니다.

[이재명 대통령 : 다시 태어난 5월의 영령들이 2024년 12월 3일 밤, 오늘의 산 자들을 구했습니다.]

이 대통령은 5·18 민주 이념을 대한민국 헌법 위에 당당히 새겨야한다며, 여야의 초당적 협력을 당부했습니다.

[이재명 대통령 : 5·18 정신이 반드시 헌법 전문에 수록될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.]

오늘 기념식엔 민주당 정청래, 국민의힘 장동혁 대표를 비롯해 여야 지도부가 참석했습니다.

'임을 위한 행진곡'을 제창할 땐 이 대통령을 비롯한 참석자 대부분은 주먹을 쥐고 흔드는 동작을 함께 했고, 장동혁 대표는 노래만 불렀습니다.

민주당 정청래 대표는 광주 선거대책위원회 회의에서 "지금도 윤 어게인을 외치고 내란을 옹호하는 세력이 있다"고 주장했고, 장동혁 국민의힘 대표는 SNS에서, "'공소취소 특검법안' 등을 추진하는 민주당에게 5·18은 지켜야 할 가치가 아니라 권력 확장의 도구일 뿐"이라고 주장했습니다.

(영상취재 : 정상보·하륭, 영상편집 : 원형희, 디자인 : 박천웅)
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