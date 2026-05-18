인터넷 플랫폼 'SOOP', 프로배구 페퍼 인수 의사 최종 전달

▲ SOOP(숲) 로고

인터넷 방송 플랫폼 기업인 SOOP(숲·옛 아프리카TV)이 프로배구 여자부 페퍼저축은행 구단 인수를 위한 최종 의사를 공식 전달했다고 한국배구연맹(KOVO)이 오늘(18일) 밝혔습니다.연맹은 "SOOP이 지난 15일 배구연맹에 최종 인수 의사를 공식 전달했다"며 "연맹은 SOOP의 페퍼저축은행 인수 및 신규 회원가입 안건을 심의하기 위해 상기 서류를 접수한 후 조속한 시일 내 임시 이사회와 총회를 개최할 예정"이라고 전했습니다.연맹 규약에 따르면 양도·양수 또는 경영권 변동에 따른 구단주 변경을 추진할 경우 공식 경기 시작 3개월 전까지 관련 신청을 완료하고 총회의 승인을 받아야 합니다.또 구단을 양도하는 측은 양도 승인 신청서 및 양도·양수 합의서 등을 연맹 총재에게 제출해야 하며 구단을 인수하는 측은 법인의 재정 현황과 구단 운영 계획서 등의 서류를 제출해야 합니다.SOOP도 보도자료를 내고 "여자 프로배구의 안정적인 운영에 힘을 보태는 동시에 SOOP이 축적해온 스포츠 중계·콘텐츠 제작 역량을 구단 운영과 연결해 새로운 성장 기반을 마련하겠다는 구상"이라고 배구단 인수에 참여한 배경을 설명했습니다.이어 "그간 다양한 종목에서 중계 환경 구축, 대회 개최, 연계 콘텐츠 제작을 이어왔고 스포츠 중계를 단순 송출에 그치지 않고 콘텐츠 사업의 한 축으로 발전시켜왔다"며 "자체 e스포츠 구단을 통해 선수단 매니지먼트, 선수 육성, 팬 커뮤니티 전반의 노하우를 보유한 만큼 프로배구단에서도 역량을 발휘해 경기력과 콘텐츠 경쟁력을 함께 높여가겠다"고 덧붙였습니다.관건은 연고지인데, 현재는 페퍼저축은행의 연고지였던 광주광역시가 유력한 상황입니다.연맹 관계자는 "규정상 V리그 개막 3개월 전까지만 연고지를 정하면 된다. 빠르면 신규 회원가입 심의를 위해 진행하는 임시 이사회 때 (연고지가) 정해질 수 있다"며 "SOOP도 기존 페퍼저축은행이 갖고 있던 인프라를 좋게 느끼는 상황"이라고 설명했습니다.광주광역시 관계자는 "현재 연고지 이전 및 유지 등과 관련해서 전반적으로 SOOP과 협의 중"이라고 했습니다.한편 지난 2021년 여자부 제7구단으로 창단했던 페퍼저축은행은 모기업 재정 문제로 배구단 매각을 추진했습니다.2025-2026시즌을 마치고 자유계약선수(FA)가 된 박정아와 이한비를 사인 앤드 트레이드로 각각 한국도로공사와 현대건설로 내보냈고, 코치진 및 직원들과 계약이 만료되자 팀 훈련을 중단했습니다.최근 체코 프라하에서 열린 외국인 선수 트라이아웃과 드래프트에도 불참했습니다.(사진=SOOP 제공, 연합뉴스)