[단독] 검찰, '공무상누설' 조지호·곽종근 무혐의…고발 1년 5개월 만

▲ 조지호 전 경찰청장·곽종근 전 특수전사령관

지난 2024년 12.3 내란 관련 각종 발언으로 공무상 비밀누설 혐의로 고발된 조지호 전 경찰청장과 곽종근 전 특수전사령관에 대해 검찰이 '혐의 없음' 결론을 내렸습니다.서울중앙지검 형사1부(부장검사 신도욱)는 조 전 경찰청장과 곽 전 사령관에 대한 경찰의 각하 결정(불송치)에 문제가 없다고 판단하고, 관련 기록을 경찰에 반환했습니다.지난 2024년 12월 중순 고발장 접수 1년 5개월 만입니다.경찰은 지난 3월 말 이들에 대해 불송치 결정을 내린 뒤 검찰에 기록을 송부했고, 검찰도 혐의를 인정할 증거가 없어 사건을 종결하기로 한 겁니다.앞서 조 전 청장이 '윤 전 대통령이 포고령을 위반한 국회의원들을 체포하라는 명령을 내렸다'는 취지로 발언한 것을 두고, 한 시민단체는 명예훼손 및 공무상 비밀누설로 고발했습니다.검찰은 "조 전 청장이 수사 과정에서 한 발언이 언론에 보도된 것일 뿐 조 전 청장이 직접 누설한 게 아니"라고 봤습니다.'문을 부수고 들어가 인원을 끄집어 내라는 대통령 지시를 받았다'는 곽 전 사령관의 국회 발언에 대해선 공익성이 인정되고, 관련 발언으로 국가 기능의 위험이 발생한 것으로 보기 어렵다고 결론 내렸습니다.이와 함께 12.3 내란 직후 국회에 출석해 '정치인 암살조' '미군 폭격 유도' 등의 발언을 한 김어준 씨에 대한 내란 선동 고발 사건도 종결됐습니다.검찰은 "자신이 알게 된 내용을 국회에서 발언한 것을 두고 국헌을 문란하게 할 목적으로 폭동을 선동한 것으로 볼 수 없다"고 판단했습니다.