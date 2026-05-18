민주, 'GTX 철근 누락' 공세…"무능·무책임 오세훈에 안전 맡길 건가"

▲ 더불어민주당 상임공동선대위원장인 한병도 원내대표가 18일 광주 임택 동구청장 후보 선거사무소에서 열린 현장 중앙선거대책위원회의에 참석해 발언하고 있다.

민주당은 GTX-A노선 삼성역 구간에서 철근 누락 등 시공 오류가 발견된 것을 두고 오세훈 서울시장 후보를 향한 공세를 이어갔습니다.한병도 상임공동선대위원장은 오늘(18일) 광주에서 열린 최고위원회의에서 "서울시와 (국민의힘) 오세훈 (서울시장) 후보의 안전 불감증을 여실히 드러내는 사례"라며 "이처럼 무능하고 무책임한 사람에게 어떻게 1천만 서울시민의 안전을 맡길 수 있겠느냐"고 비판했습니다.그는 "무려 2천570여 개의 철근이 빠진 채 시공됐다고 한다"며 "서울시는 지난해 11월 10일 시공사로부터 해당 사실을 보고받았지만, 국토교통부에는 5개월을 넘긴 올해 4월 29일에야 알렸다고 한다"고 설명했습니다.이어 "오 후보는 부실시공 사태를 언제 처음 보고받았는지 그리고 어떤 조치를 취했는지, 국토부에는 왜 다섯 달이 지난 다음에야 보고했는지 명명백백히 밝히시라"고 촉구했습니다.이해식 의원도 이날 국회에서 민주당 행정안전위원회 소속 의원들과 기자회견을 열고 "중대한 구조 문제를 수개월 동안 사실상 내부적으로만 관리해왔다면, 이는 단순한 행정 미흡의 수준이 아니다"라고 지적했습니다.그러면서 "중대한 안전 문제를 수백 페이지 자료 속에 묻어둔 채 '이미 보고했다'고 주장하는 것은 행정의 책임 있는 태도라고 보기 어렵다"고 꼬집었습니다.이주희 원내대변인도 서면브리핑에서 "시공사가 문제를 자진해서 알렸다고 해서 시공과 감리의 최종 책임 주체인 서울시의 잘못이 면책되는 것은 결코 아니다"라며 "대형 참사로 이어질 수 있었던 아찔한 상황을 인지하고도, 즉시 시민과 주무 부처인 국토교통부에 적극적으로 알리지 않은 것은 명백한 직무유기이자 은폐 행위"라고 밝혔습니다.김현정 당 대변인도 브리핑을 통해 "오 후보는 자신의 SNS에 '정말 시민을 불안하게 만드는 것은 바로 정원오 후보의 '괴담 유포''라는 궤변까지 늘어놓았다"며 "정말 시민을 불안하게 만드는 것은 바로 오 후보의 안전 불감증임을 모르는 것인가"라고 비판했습니다.(사진=연합뉴스)