'돈 받고 현관문 테러' 보복 대행 20대 구속…"도주 우려"

▲ 이른바 보복대행을 저지른 20대 남성이 18일 오후 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 받기 위해 인천지법에 출석하고 있다.

'보복 대행' 범죄를 저지른 20대 남성이 구속됐습니다.전경호 인천지법 부장판사는 오늘(18일) 오후 재물손괴 혐의를 받는 20대 A 씨에 대한 구속 전 피의자 심문을 진행한 뒤 '도주 우려'를 이유로 구속영장을 발부했습니다.A 씨는 지난 13일 새벽 5시 30분쯤 인천 서구 청라동의 한 아파트 세대 앞 현관문에 페인트칠을 하고 날계란을 투척한 혐의를 받고 있습니다.A 씨는 보복 대행을 알선하는 상선 조직의 지식을 받고 퀵서비스 기사로 위장해 이러한 일을 벌인 것으로 조사됐습니다.범행 실행 전엔 착수금 조로 30만 원을 받았고, 그 이후엔 추가로 돈을 받기로 한 것으로 파악됐습니다.경찰은 범행 사흘만인 그제(16일) 충남 천안에서 A 씨를 긴급체포한 뒤 구속영장을 신청했습니다.인천 서부경찰서는 A 씨를 상대로 범행을 지시한 상선과 보복 대행 의뢰자 등에 대해서도 수사를 이어간단 방침입니다.(사진=연합뉴스)