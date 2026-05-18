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여자배구 황연주, 22년 누빈 코트 떠난다…"제2의 인생 시작"

유병민 기자
작성 2026.05.18 16:27 조회수
한국도로공사 황연주 (사진=한국도로공사 제공, 연합뉴스)
▲ 한국도로공사 황연주

한국 여자배구 레전드 한국도로공사의 아포짓 스파이커 황연주가 현역 은퇴를 공식 선언했습니다.

한국도로공사는 오늘(18일) "황연주가 고심 끝에 코트를 떠나 현역 은퇴를 공식 선언했다. 구단은 동행을 희망했지만, 황연주가 '선수로서 어느 정도 위치에 있을 때 아름답게 은퇴하고 싶다'고 전했다"고 오늘 밝혔습니다.

황연주는 지난 2005년 V리그 원년 멤버로 프로 무대에 데뷔해 신인왕을 거머쥐었습니다.

22년 동안 코트를 지키면서 남녀부 통틀어 최초 서브 득점 300개, 최초 통산 5천 점 달성 등 무수한 대기록을 작성하며 통산 6번의 우승을 달성했습니다.

현대건설 소속이던 2010-2011시즌엔 팀의 통합 우승을 이끌며 정규리그와 챔피언결정전에서 모두 최우수선수상(MVP)을 받았습니다.

통산 510경기에 출전해 5천868득점(3위), 1천269후위득점(2위), 461서브득점(1위) 등 화려한 족적을 남겼습니다.

황연주는 "그동안 코트 위에서 선수 황연주로 뛸 수 있도록 아낌없는 응원과 과분한 사랑을 보내주신 팬 여러분과 구단, 그리고 함께 땀 흘린 동료들에게 진심으로 감사드린다"며 "선수 생활은 마무리하지만, 방송이나 지도자 등 다양한 기회를 통해 배구 팬 여러분과 계속해서 만날 수 있도록 여러 방향을 고심해보겠다. 제2의 인생도 많이 응원해주셨으면 좋겠다"고 말했습니다.

한국도로공사 측은 "그동안 팀과 여자배구 발전을 위해 헌신해 준 황연주 선수에게 깊은 감사를 표하며, 코트를 떠나 새로운 출발을 앞둔 황연주 선수의 앞날을 진심으로 응원하겠다"고 밝혔습니다.

(사진=한국도로공사 제공, 연합뉴스)
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