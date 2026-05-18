'대군부인' 역사 왜곡 논란에 결국…아이유·변우석 "부끄럽다" 직접 사과

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MBC 드라마 '21세기 대군부인'의 역사 왜곡 논란에 주연 배우 아이유, 변우석이 결국 사과문을 올리며 직접 진화에 나섰다.18일 아이유는 자신의 SNS에 사과문을 게재하고 "작품의 주연배우로서 책임감 있는 모습을 보여드리지 못하고 큰 실망을 끼친 것 같아 여러분께 매우 송구하고 지금도 마음이 참 무겁다"고 착잡한 심경을 드러냈다.이어 "여러분께서 지적해 주신 드라마 속 여러 역사 고증 문제들에 있어 더 깊이 고민하지 않고 연기에 임한 점 변명의 여지없이 반성하고 사과드린다"며 "우리 고유의 역사에 기반한 상상력과 대한민국의 전통적인 아름다움을 담아내는 것이 중요한 작품이었던 만큼 배우로서 더욱 신중하게 대본을 읽고 공부해야 했음에도 그러지 못한 스스로가 부끄럽다. 미리 문제의식을 제대로 갖지 못했다. 죄송하다"라고 거듭 사과의 뜻을 전했다.그러면서 "여러분께서 보내주신 소중한 비판과 의견들을 늘 기억하며 앞으로 더욱 신중하고 철저한 자세로 작품에 임하는 아이유가 되겠다"라고 약속했다.같은 날 변우석도 자신의 SNS에 자필 사과문을 올렸다. 이 글에서 변우석은 "작품에 담긴 역사적 맥락과 의미가 무엇이고 그것이 시청자 여러분께 어떻게 받아들여질 수 있을지에 대한 고민이 부족했다. 시청자분들의 말씀을 통해 성찰과 반성을 하게 되었고 배우로서 연기뿐 아니라 작품이 가진 메시지와 맥락까지 더욱 책임감 있게 살펴보고 고민하는 자세가 필요하다는 점을 다시 한번 깊이 새기게 됐다"며 "진심으로 죄송하다는 말씀 올린다"고 했다.아울러 "앞으로 더욱 신중하고 깊이 있는 자세로 작품에 임하는 배우가 되겠다. 죄송하다"라고 덧붙였다.아이유와 변우석이 주연을 맡은 '21세기 대군부인'은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 걸 가진 재벌이지만 신분은 평민인 여자 성희주(아이유 분)와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없어 슬픈 남자 이안대군(변우석 분)의 로맨스를 그린 드라마다. 이 드라마는 방송 초반부터 배우들의 아쉬운 연기력과 입헌군주제가 남은 가상의 대한민국이란 설정의 미흡함으로 화제와 논란의 중심에 섰다.그러다 지난 15일 방송한 11화 속 이안대군의 왕 즉위식 장면이 역사 왜곡 논란에 불을 지폈다. 해당 장면에서 이안대군이 자주국의 황제가 쓰는 '십이면류관' 대신 황제의 신하인 제후를 의미하는 '구류면류관'을 쓰고, 신하들이 황제국이 쓰는 "만세" 대신 제후국이 사용하는 "천세"를 외치는 등 고증 오류가 잇따라 발견되며 역사 왜곡 논란을 일으켰다.논란이 확산되자 '21세기 대군부인' 제작진은 공식 사과문을 게재하고 "우리나라의 자주적 지위를 훼손한다는 시청자 여러분의 지적을 무겁게 받아들이고 있다"며 "이는 제작진이 조선의 예법이 역사 속에서 어떻게 변화했는지 세심하게 살피지 못해 발생한 사안"이라고 고개를 숙였다.'21세기 대군부인'은 논란 속에 지난 16일 방송을 끝으로 종영했다. 12부작 중 마지막 회가 시청률 13.8%(닐슨코리아 전국 집계)로 자체 최고 기록을 세웠으나, 종영 이후 주연 배우들이 사과문을 공개하는 상황이 이어지며 불명예스러운 퇴장을 맞게 됐다.[사진=아이유, 변우석 인스타그램 캡처]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)