최태성, 역사 왜곡 논란 '21세기 대군부인'에 일침…"출연료 억대 주면서 고증 비용 왜 아끼나"

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스타 한국사 강사 최태성이 최근 역사 왜곡 논란으로 도마 위에 오른 MBC 드라마 '21세기 대군부인'을 향해 비판의 목소리를 냈다.최태성은 18일 자신의 SNS에 '21세기 대군부인' 포스터를 올리며 그 안에 "이제 정신 좀 차리시옵소서"라는 문구를 삽입했다.최태성은 "휴우. 또 역사왜곡 논란. 이쯤 되면 우리는 붕어인가"라며 거듭되는 방송계의 역사 왜곡 논란에 자조적인 목소리를 냈다.그는 "우리는 전 세계 한류 문화를 이끌고 있다. 드라마, 영화, 우리만 보는 거 아니다. 전 세계인들이 보고 있다"고 짚으며 "이제는 그 격에 맞는 시스템이 필요하다. 우리는 아직 이 시스템이 없거나 수공업 수준이다. 역사 용어, 복장, 대사 등 역사 왜곡 논란이 매번 터지면서도 늘 그 자리"라고 현 방송 제작 환경의 한계를 지적했다.특히 최태성은 제작사들이 역사학계를 존중해야 한다고 목소리를 높였다. 그는 "배우들의 출연료는 몇 억을 아낌없이 지불하면서 역사 고증 비용은 왜 몇십만 원으로 퉁치려 하냐"고 반문하며 "프로그램 제작을 위해 고증에 드는 시간은 왜 그리 무시하느냐"고 강도 높게 비판했다.그러면서 최태성은 대안으로 역사학계 중심의 '역사물 고증 연구소' 설립을 제안했다. 그는 "제작자들이 고민하지 않고 고증 연구소에 작품을 맡기면 대본, 복장, 세트장 모두 원스톱으로 안전하게 해결해 줄 수 있는 연구소"라고 설명했다.이어 "이제 이런 고민을 그만할 때가 된 것 같아 제안한다. 출연자들도 안심하고 연기에만 몰두해야 하지 않겠는가. 좋은 역사 드라마 만드느라 고생했는데 이런 지적을 받으면 맥이 빠지지 않는가"라고 덧붙였다.배우 아이유와 변우석이 주연을 맡아 화제를 모은 '21세기 대군부인'은 지난 15일 방송한 11회에 등장한 이안대군(변우석 분)의 왕 즉위식 장면 때문에 역사 왜곡 논란에 휩싸였다. 해당 장면에서 이안대군이 자주국의 황제가 쓰는 '십이면류관' 대신 황제의 신하인 제후를 의미하는 '구류면류관'을 썼고, 신하들이 황제국이 쓰는 "만세" 대신 제후국이 사용하는 "천세"를 외치는 등 고증 오류가 잇따라 발견되며 역사 왜곡 논란을 일으켰다.논란이 확산되자 '21세기 대군부인' 제작진은 공식 사과문을 게재하고 "우리나라의 자주적 지위를 훼손한다는 시청자 여러분의 지적을 무겁게 받아들이고 있다"며 "이는 제작진이 조선의 예법이 역사 속에서 어떻게 변화했는지 세심하게 살피지 못해 발생한 사안"이라고 고개를 숙였다.[사진=최태성 인스타그램 캡처, '21세기 대군부인' 공식 포스터]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)