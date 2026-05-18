"오늘 어려워" 사후조정 연장…삼전 노사 '벼랑끝 협상'

<앵커>



삼성전자 노사가 성과급 제도화 등 쟁점을 두고 다시 한번 사후 조정에 돌입했습니다. 총파업 예고일이 사흘 앞으로 다가온 가운데, 노사가 오늘(18일) 오전, 사후 조정을 하루 더 하기로 합의하면서 협상은 총이틀에 걸친 장기전으로 이어질 예정입니다.



박재현 기자입니다.



<기자>



일주일 여만에 다시 열린 삼성전자 노사의 성과급 갈등 중재를 위한 중앙노동위원회 2차 사후조정 회의.



[최승호/초기업노조 삼성전자지부 위원장 : 어쨌든 사후조정까지 왔고, 이번 2차 사후조정도 성실하게 임하겠다는 말씀 전달드리겠습니다.]



오전 회의를 마친 후 중노위 측은 삼성전자 노사 사후 조정을 하루 더 하기로 결정했다고 밝혔습니다.



[김수근/중앙노동위원회 위원장 : (합의는) 오늘 어려울 겁니다. 내일까지 하기로 했습니다.]



삼성전자 노사는 오늘(18일) 오전 10시부터 오후 7시까지 2시간 회의를 세 차례 열고, 내일도 같은 일정으로 조정 절차를 이어갈 예정입니다.



오는 21일 총파업을 앞두고 최대한 협상 시간을 확보해 타결 가능성을 높이려는 의도로 해석됩니다.



정부는 파업을 중단하게 하는 '긴급조정권' 발동 가능성을 검토하고 있는 가운데, 협상 결과를 예의주시하고 있습니다.



노조의 핵심 요구는 반도체를 담당하는 DS 부문 영업이익의 15%를 성과급으로 지급하는 고정 비율 방식입니다.



영업이익의 10%를 재원으로 삼는 SK 하이닉스의 성과급 제도가 논리의 근거입니다.



하지만 사측은 경제적 부가가치를 기준으로 하는 기존 체계를 유지하되 한시적으로 올해 성과급 규모를 조정해야 한다고 주장하고 있습니다.



타결 여부는 노조가 제도화 요구를 포기할지, 사측이 추가 보상안을 내놓을지에 달려있는 셈입니다.



정부와 여론의 강한 압박 속에 벼랑끝 협상에 돌입한 노사가 협상안을 내놓을 수 있을 지에 이목이 집중되고 있습니다.



(영상취재 : 이재영, 영상편집 : 이상민)