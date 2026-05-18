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BTS, '더 시티 부산' 팬이벤트 진행…6.13 데뷔일 기념

김경희 기자
작성 2026.05.18 15:41 조회수
그룹 방탄소년단 '더 시티 아리랑 - 부산' 포스터 (사진=빅히트 뮤직 제공, 연합뉴스)
▲ 그룹 방탄소년단 '더 시티 아리랑 - 부산' 포스터

그룹 방탄소년단, BTS가 다음 달 부산에서 대규모 오프라인 팬 이벤트 'BTS 더 시티 아리랑 - 부산'을 진행합니다.

BTS의 '더 시티'는 콘서트 개최를 전후해 공연이 열리는 도시에서 BTS와 관련된 다양한 즐길 거리를 제공하는 행사입니다.

부산에서는 지난 2022년 이후 4년 만에 열립니다.

이번에는 다음 달 12일과 13일 이틀간 열리는 월드투어 '아리랑' 부산 공연 전후로 진행됩니다.

BTS의 데뷔일인 6월 13일을 기념하는 의미도 담겼습니다.

이틀간의 공연일에 맞춰 부산 랜드마크인 광안대교에서는 드론 라이트쇼가 펼쳐집니다.

부산유라시아플랫폼에선 다음 달 5일부터 21일까지 미디어 아트월을 즐길 수 있고, 10일부터 14일까지는 더베이101 갤러리홀에서 아미 마당이 마련됩니다.

이 밖에도 부산시티투어, 요트 투어 등 다양한 프로그램이 준비될 예정입니다.

이번 행사는 부산시의 적극적인 협조와 후원을 바탕으로 기획됐다고 소속사인 빅히트 뮤직은 전했습니다.

(사진=빅히트 뮤직 제공, 연합뉴스)
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