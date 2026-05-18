최휘영, 프랑스 문화예술공로훈장 박찬욱에 축전…"한국 영화 위상 증명"

▲ 박찬욱 감독에게 훈장 수여하는 프랑스 문화 장관

최휘영 문화체육관광부 장관이 프랑스 정부로부터 최고 등급의 문화예술공로훈장을 받은 박찬욱 감독에게 축전을 보냈습니다.최 장관은 "세계적 권위의 프랑스 문화예술 공로 훈장 '코망되르' 수훈을 진심으로 축하드린다"며 "이번 수훈은 대한민국 영화계의 세계적 위상을 확고히 증명하고, 우리 문화예술의 자긍심을 드높이는 계기가 됐다"고 축하했습니다.이어 "감독님께서 꽃피운 독보적인 작품 세계는 전 세계 창작자들의 영감의 원천이 되고 있다"며 "세계를 매료시킨 예술적 성취와 대한민국 영화사의 새 지평을 열어온 도전 정신에 깊은 찬사를 보낸다"고 말했습니다.최 장관은 올해 140주년을 맞는 한국-프랑스 수교를 언급하며 "양국의 문화적 연대를 더욱 공고히 하는 가교가 되어 주시기를 바라며 앞으로도 감독님의 위대한 여정을 응원하겠다"고 덧붙였습니다.앞서 카트린 페가르 프랑스 문화 장관은 현지시간 17일 프랑스 칸에서 박 감독에게 코망되르 훈장을 수여했습니다.프랑스 문화예술공로훈장은 예술과 문학 분야에서 탁월한 창작 활동을 펼치거나 프랑스 문화의 국제적 위상을 높이는 데 기여한 인물에게 주어지는데, 슈발리에, 오피시에, 코망되르 세 등급으로 나뉘며 이 중 코망되르가 최고 등급입니다.박 감독은 지난 12일 프랑스 칸에서 개막한 제79회 칸 국제영화제의 심사위원장으로 활동하고 있습니다.(사진=게티이미지)