뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

일본 공공 화장실 '남녀 격차' 해소…여성 변기 증설 첫 지침

곽상은 기자
작성 2026.05.18 15:25 조회수
일본 공공 화장실 '남녀 격차' 해소…여성 변기 증설 첫 지침
▲ 일본 도쿄 신주쿠역

일본 정부가 공공시설의 고질적인 문제로 지적돼 온 여성 화장실의 긴 대기 줄 문제를 해소하기 위해 첫 가이드라인을 제정한다고 니혼게이자이신문이 보도했습니다.

이용자 수가 남녀 비슷할 경우 여성용 변기 수를 남성용보다 더 많이 설치하도록 권고하는 것이 핵심입니다.

신문에 따르면 일본 국토교통성은 이달 중 역, 공항, 경기장 등 공공시설을 대상으로 하는 화장실 정비 지침을 정식 결정합니다.

일본 공공 화장실은 건설 당시 남성 위주로 설계돼 남녀 간 격차가 심했습니다.

국토교통성의 지난해 8∼9월 실태조사 결과 기차역(0.63)과 공항(0.66) 등 상당수 시설에서 남성용 대비 여성용 변기의 비율이 1을 밑돌았습니다.

전국의 역과 상업시설 1천350곳에 대한 최근 민간 조사에서도 전체 화장실의 90%에서 남성용 변기가 더 많았습니다.

변기 수를 기준으로는 남성용이 여성용의 1.7배에 달했습니다.

더불어 여성의 이용 시간이 남성보다 평균 3배 긴 점도 정체를 부추겼습니다.

이번 지침은 강제력이 없고 개축 비용 부담 등 한계가 있지만, 당국은 공간 확보가 어려우면 실시간 공석 표시 등 디지털 기술을 활용해 혼잡을 분산하도록 유도할 방침입니다.

한국은 이미 특정 대형 시설에서 여성용 변기를 남성용의 1.5배 이상 설치하도록 법으로 규정하고 있다고 이 신문은 덧붙였습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
곽상은 기자 사진
곽상은 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지