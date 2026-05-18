일본 공공 화장실 '남녀 격차' 해소…여성 변기 증설 첫 지침

▲ 일본 도쿄 신주쿠역

일본 정부가 공공시설의 고질적인 문제로 지적돼 온 여성 화장실의 긴 대기 줄 문제를 해소하기 위해 첫 가이드라인을 제정한다고 니혼게이자이신문이 보도했습니다.이용자 수가 남녀 비슷할 경우 여성용 변기 수를 남성용보다 더 많이 설치하도록 권고하는 것이 핵심입니다.신문에 따르면 일본 국토교통성은 이달 중 역, 공항, 경기장 등 공공시설을 대상으로 하는 화장실 정비 지침을 정식 결정합니다.일본 공공 화장실은 건설 당시 남성 위주로 설계돼 남녀 간 격차가 심했습니다.국토교통성의 지난해 8∼9월 실태조사 결과 기차역(0.63)과 공항(0.66) 등 상당수 시설에서 남성용 대비 여성용 변기의 비율이 1을 밑돌았습니다.전국의 역과 상업시설 1천350곳에 대한 최근 민간 조사에서도 전체 화장실의 90%에서 남성용 변기가 더 많았습니다.변기 수를 기준으로는 남성용이 여성용의 1.7배에 달했습니다.더불어 여성의 이용 시간이 남성보다 평균 3배 긴 점도 정체를 부추겼습니다.이번 지침은 강제력이 없고 개축 비용 부담 등 한계가 있지만, 당국은 공간 확보가 어려우면 실시간 공석 표시 등 디지털 기술을 활용해 혼잡을 분산하도록 유도할 방침입니다.한국은 이미 특정 대형 시설에서 여성용 변기를 남성용의 1.5배 이상 설치하도록 법으로 규정하고 있다고 이 신문은 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)