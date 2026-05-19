[자막뉴스] "어차피 곧 쓰레기 되는데…" 아이 쓰러지자 국민들 '분노'

이미지 확대하기

이미지 확대하기

경기도 포천의 한 사거리 도로 위에 초등학생이 쓰러져 있습니다.도로 가장자리 약 1m 높이에 설치된 현수막 고정 끈에 걸려 넘어지면서 기절한 것입니다.초등학생은 병원에서 두개골 골절 판정을 받았습니다.[김현규/사고 목격자 : 어른들 가슴팍 높이 정도에 있었는데 아이가 여기 신호등을 건너려고 뛰어가는 중에 흰 줄을 보지 못하고 (걸려 넘어졌습니다.)]선거철이 다가오며 거리 곳곳 각종 현수막이 급증했는데, 직접 단속 현장에 나가보니 그야말로 '전쟁'이었습니다.지정 장소가 아닌 곳에 설치된 현수막과 날짜가 지난 현수막 등 불법이 거리를 판치고 있었습니다.특히 정치 현수막은 정치인들의 민원과 형평성 문제로 단속도 쉽지 않다고 말합니다.[김종원/뉴스헌터스 앵커 : 정치 현수막은요. 정치인들이 민원을 넣으면 또 그것도 골치 아프잖아요?][이태회/기동정비반 반장 : 많이 아프죠. 일종의 압력이죠. (민원 수준이 아니라 압력)]실제로 올해 1분기, 전국에서 법 규정 위반으로 정비 처분을 받은 정당 현수막은 2만 9천여 개로 지난 4분기 2만 8천여 개보다 4.4% 늘었습니다.특히 설치 장소를 위반한 경우는 800건에서 1천105건으로 38.1% 급증했습니다.[박순배/경기도 포천시 : 차 타고 가다 보면 너무 (현수막이) 난무해서 어린이들이 툭 튀어나오면 못 볼 수 있죠. ]최근 전쟁 여파로 나프타 공급이 부족해지면서 종량제 봉투 같은 생활 필수품이 품귀 현상을 빚기도 했는데, 전문가들은 선거 이후 폐기물로 버려지는 현수막보다 실생활에 꼭 필요한 물품들에 자원이 사용되어야 한다고 지적합니다.[이돈호/법무법인 노바 대표변호사 : 공해가 될 수밖에 없는 정치 현수막, 이렇게 찍어내면 나프타 연료가 부족해질 수밖에 없겠죠. 차라리 무분별한 현수막보다는 실생활에 필요한 기저귀, 봉투 이런 것들을 만드는 데 쓰면 좋지 않을까 이렇게 생각이 들더라고요.]소식을 접한 누리꾼들도 "길거리 더럽히는 현수막 제발 좀 걸지 마라" "다친 아이가 너무 불쌍하고 화가 난다" 등의 다양한 반응을 보였습니다.논란이 이어지자 행정안전부는 지방선거 전날인 다음 달 2일까지 한 달간 불법 정당 현수막에 대한 전국 일제 점검에 착수했습니다.(기획 : 윤성식, 영상편집 : 이현지, 영상출처 : 뉴스헌터스, 제작 : 디지털뉴스부)