리츠협회 "연기금 50% 이상 출자 리츠도 재산세 분리과세 돼야"

▲ 서울시내 오피스 등 집합건물 모습
리츠업계가 연기금이 50% 이상 출자한 리츠에 대해서도 토지분 재산세 분리과세를 계속 적용해달라고 주장하고 나섰습니다.
한국리츠협회는 행정안전부에 연기금이 50% 이상 출자한 '공모의제리츠'에 대해서도 토지분 재산세에 대해 분리과세를 적용해달라고 건의했다고 18일 밝혔습니다.
정부는 과거 공모리츠뿐만 아니라 연기금이 50% 이상 출자한 공모의제리츠에 대해서도 토지분 재산세에 대해 분리과세를 적용했으나 세제 혜택이 과도하다는 지적에 따라 2022년부터 매년 20%씩 적용 비율을 축소해 올해부터 혜택이 완전 종료됐습니다.
현재 공모의제리츠의 자산 규모는 총 30조 8천억 원(총 114개)이며, 이는 지난해 말 기준 약 118조 원(447개)에 달하는 전체 리츠의 26%를 차지합니다.
리츠업계는 공모의제리츠의 분리과세 혜택이 사라지면, 공모의제리츠를 자(子) 리츠로 보유하는 공모리츠의 배당 재원까지 간접 잠식돼 일반 국민 투자자들의 수익에 악영향을 준다고 주장했습니다.
또 분리과세 종료로 올해부터 종합부동산세까지 별도 합산 부과가 됨에 따라 리츠의 세 부담이 현행보다 최대 5.5배까지 증가하고, 투자자에 대한 배당여력 감소로 이어진다고 우려했습니다.
(사진=연합뉴스)
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