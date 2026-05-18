리츠협회 "연기금 50% 이상 출자 리츠도 재산세 분리과세 돼야"

▲ 서울시내 오피스 등 집합건물 모습

리츠업계가 연기금이 50% 이상 출자한 리츠에 대해서도 토지분 재산세 분리과세를 계속 적용해달라고 주장하고 나섰습니다.한국리츠협회는 행정안전부에 연기금이 50% 이상 출자한 '공모의제리츠'에 대해서도 토지분 재산세에 대해 분리과세를 적용해달라고 건의했다고 18일 밝혔습니다.정부는 과거 공모리츠뿐만 아니라 연기금이 50% 이상 출자한 공모의제리츠에 대해서도 토지분 재산세에 대해 분리과세를 적용했으나 세제 혜택이 과도하다는 지적에 따라 2022년부터 매년 20%씩 적용 비율을 축소해 올해부터 혜택이 완전 종료됐습니다.현재 공모의제리츠의 자산 규모는 총 30조 8천억 원(총 114개)이며, 이는 지난해 말 기준 약 118조 원(447개)에 달하는 전체 리츠의 26%를 차지합니다.리츠업계는 공모의제리츠의 분리과세 혜택이 사라지면, 공모의제리츠를 자(子) 리츠로 보유하는 공모리츠의 배당 재원까지 간접 잠식돼 일반 국민 투자자들의 수익에 악영향을 준다고 주장했습니다.또 분리과세 종료로 올해부터 종합부동산세까지 별도 합산 부과가 됨에 따라 리츠의 세 부담이 현행보다 최대 5.5배까지 증가하고, 투자자에 대한 배당여력 감소로 이어진다고 우려했습니다.(사진=연합뉴스)