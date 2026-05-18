국민의힘, 광주·서울 5·18기념식 참석…"민주당, 악법들로 자유민주주의 파괴"

▲ 더불어민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표, 조국혁신당 조국 대표가 18일 광주 5·18 민주광장에서 열린 제46주년 5·18 민주화운동 기념식에 참석해 있다.

국민의힘은 제46주년 5.18 광주민주화운동 기념일인 오늘(18일) 광주와 서울에서 열린 기념식에 나누어 참석했습니다.6.3 지방선거를 약 2주 앞둔 당 지도부는 5.18 추모 메시지와 함께 정부·여당이 오히려 자유민주주의 파괴에 앞장서고 있다고 공세를 폈습니다.장동혁 대표(상임선대위원장)와 박준태 당 대표 비서실장, 양향자 경기지사 후보, 6선 조경태 의원, 호남이 고향인 5선 조배숙 의원, 초선 김용태·조지연·이소희 의원 등은 오늘 광주 5·18민주광장에서 열린 정부 주관 기념식에 참석했습니다.장 대표는 기념식 전 SNS에 "1980년 광주의 5월은 자유민주주의를 지켜낸 역사의 한 페이지"라며 "46년이 지난 지금 현주소에 탄식을 금할 길이 없다"고 말문을 열었습니다.이어 "이재명과 민주당이 밀어붙인 대법관 증원, 4심제, 전담재판부, 법왜곡죄… 모두가 자유민주주의 국가에선 찾아보기 힘든 반헌법적 악법들이다. 목적은 오로지 방탄과 정적 제거"라며, 특히 "'공소취소 특검'은 그 자체로 대한민국 민주주의의 종말 선언"이라고 맹비난했습니다.또 "이재명과 민주당은 늘 5·18 정신을 앞세우지만 저들에게 5.18은 지켜야 할 가치가 아니라 권력 확장 도구이다. 정작 5.18 정신을 무너뜨리는 자들"이라며 "자유민주주의 파괴를 더 이상 용납하지 않을 것"이라고 목소리를 강조했습니다.송언석·정점식 공동선대위원장과 유상범 원내수석부대표, 오세훈 서울시장 후보 등은 장 대표와 별도로 서울시청에서 열린 '5·18민주화운동 제46주년 서울 기념식'에 먼저 참석했습니다.당과 개별 의원들의 5.18 관련 메시지도 이어졌습니다.박성훈 중앙선대위 공보단장은 논평에서 "과거 상처와 갈등을 넘어 오월 정신을 국민 통합과 미래 번영의 원동력으로 승화시켜야 할 때"라고 밝혔고, 5선 윤상현 의원은 SNS에 "정치권 역시 갈등과 증오를 넘어, 자유민주주의와 헌법정신 위에서 국민통합의 길로 나아가야 한다"고 강조했습니다.당 사무총장인 재선 정희용 의원은 SNS에 "광주 시민들의 숭고한 희생과 용기가 있었기에 오늘의 자유대한민국이 존재할 수 있었다. 그렇기에 5.18 정신은 특정인이나 특정 정당만의 전유물이 될 수 없다"며, "국민 통합을 가로막고 지역감정을 자극하는 시대착오적 갈라치기 정치는 이제 멈춰야 한다"고 썼고, 소장파 재선 이성권 의원도 "권력은 늘 그 힘을 스스로 절제하기 위한 노력을 해야 한다"며 "5·18을 맞아 우리 정치가 이 진리를 되새겼으면 한다"고 강조했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)