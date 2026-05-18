장동혁 "삼성전자 노조, 무리한 요구 중지하고 즉각 파업 철회하라"

▲ 장동혁 국민의힘 대표

장동혁 국민의힘 대표는 오는 21일 총파업을 예고한 삼성전자 다수노동조합을 겨냥해 "삼성전자 파업은 우리 경제에 재앙이 될 것이다. 그렇다고 노조의 요구를 다 받아들인다면 두고두고 우리 경제에 더 큰 짐이 될 것"이라고 말했습니다.장 대표는 오늘(18일) SNS에 "선거 앞두고 삼성전자가 파업한다니 이재명이 급했다"며 "귀족노조 눈치 살피느라 이리 돌리고 저리 돌리고 말도 참 어렵게 한다"고 비판했습니다.이어 "나는 말 돌릴 생각 없다"며, "삼성전자 노조는 무리한 요구 중지하고 즉각 파업 철회하라!"고 덧붙였습니다.박성훈 중앙선거대책위원회 공보단장도 논평을 통해 "삼성전자 노사가 총파업 예고 시점을 사흘 앞두고 사실상 마지막 협상에 나선다. 대한민국 반도체 생태계와 민생 경제의 향방을 가를 중대한 분수령"이라고 짚었습니다.박 공보단장은 "이번 협상마저 결렬돼 초유의 총파업이 현실화한다면 그 피해는 국가 경제 전체로 걷잡을 수 없이 확산할 것"이라며 "반도체 생산라인이 멈춰 서면 하루 최대 1조 원, 파업이 이어질 경우 최대 100조 원에 달하는 천문학적인 타격이 우려된다"고 강조했습니다.이어 "이재명 정권의 책임도 결코 가볍지 않다"며 "노란봉투법이라는 이름으로 기업의 고유한 경영 판단 영역까지 쟁의의 대상으로 만들고, 정당한 손해배상 책임마저 무력화해 놓은 결과가 지금 산업 현장의 거대한 불안으로 나타나고 있다"고 비판했습니다.정점식 공동선대위원장은 국회 기자간담회에서 "전문가들은 이번 삼성전자 성과급 투쟁이 단순한 근로조건 문제가 아니라 이익 공유와 경영 판단 능력까지 쟁의 대상으로 끌어들인 점에 주목하고 있다"며 "이 때문에 노란봉투법 개정이 이번 사태에 악영향을 미쳤다고 평가하고 있다"고 말했습니다.정 선대위원장은 "국민의힘은 이번 지방선거 공약으로 노란봉투법 재개정을 약속드렸다"며 "지방선거가 끝나는 대로 노란봉투법을 재개정하겠다"고 덧붙였습니다.