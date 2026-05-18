5·18에 탱크 데이라며 '책상에 탁'…홍보글 내린 스벅

스타벅스가 5·18민주화운동 46주년 기념일에 '탱크데이'라는 행사를 진행해 논란이 일고 있습니다.



스타벅스는 5월 18일 오늘 '탱크 시리즈' 텀블러 판매를 시작했습니다.



'탱크데이'라는 슬로건을 달고 홍보 게시물을 올렸는데, '탱크데이' 문구 위아래로 5월 18일 날짜가 달렸고 '책상에 탁!'이라는 문구도 포함됐습니다.



5·18민주화운동을 깎아내리는 듯한 이런 표현에 온라인은 발칵 뒤집혔습니다.



특히 탱크데이를 5월 18일로 지정한 것은 5·18을 비하하는 일베식 표현이라는 지적이 쏟아졌습니다.



함께 들어간 '책상에 탁' 문구를 두고도 "박종철 열사가 1987년 물고문을 받고 사망할 당시 치안본부가 내놓은 '책상을 탁 치니 억 하고 죽었다'는 문구를 연상시킨다"며 의심의 눈초리가 쏠렸습니다.



일부 네티즌은 "5월 18일 탱크데이를 쓰려고 이벤트를 만든 것으로 보인다"며 "5·18 광주의 악몽을 떠오르게 하는 광고를 하는 기업은 망해야 한다"는 반응을 보이기도 했습니다.



또 "탱크를 표현한 것도 그렇고 책상에 탁까지 더하면 합리적 의심 아니냐"라는 반응도 나왔습니다.



논란이 커지자 스타벅스는 '책상에 탁!'이라는 문구를 '작업 중 딱'으로 교체하고, '탱크데이'를 '탱크텀블러데이'로 바꿨는데, 그래도 논란이 사그라들지 않자 이후에는 아예 관련 홍보 게시글을 삭제했습니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 최강산, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)