조용병 은행연합회장 "소상공인 창업·재기까지 함께 살펴야"

▲ 조용병 은행연합회장

조용병 은행연합회 회장은 18일 "은행권이 소상공인 자금 공급에 머무르지 않고 창업 준비, 경영 안정, 폐업과 재기 과정까지 함께 살피는 지원을 확대해야 한다"고 말했습니다.조 회장은 이날 오후 서울 중구 은행회관에서 열린 '은행권 공동 소상공인 컨설팅 사업 성과 공유회'에서 "은행의 소중한 고객인 소상공인은 민생경제의 가장 가까운 현장에서 경기 변화와 비용 부담을 직접 마주하고 있다"며 이같이 말했습니다.조 회장은 "소상공인의 자생력 제고를 뒷받침하고, 민생경제 회복과 포용금융의 취지에 부합하는 지원을 지속하겠다"고 강조했습니다.은행들은 2024년 12월 발표된 '은행권 맞춤형 소상공인 지원 방안'에 따라 그동안 800명의 소상공인에게 2천100회의 1대1 컨설팅을 제공해왔습니다.창업 컨설팅은 예비 창업자와 사업 초기 소상공인이 창업 전에 사업성을 점검하고, 창업 이후 초기 경영을 안정화할 수 있도록 지원했습니다.폐업 컨설팅은 경영상 어려움으로 폐업을 고민하는 소상공인이 손실을 줄이고, 안정적인 퇴로와 재기 기반을 마련할 수 있도록 지원하는 데 초점을 맞췄습니다.이런 컨설팅을 받은 소상공인들은 만족도 조사에서 평균 94.3점(창업 95.2점, 폐업 93.7점)으로 긍정적인 평가를 남겼다고 은행연합회는 전했습니다.이날 행사는 사업 성과 보고, 우수 소상공인 이수증 수여, 우수 컨설턴트 표창, 우수 사례 발표 등의 순서로 진행됐습니다.우수 사례집도 소개됐습니다.은행연합회는 사업에 참여한 소상공인이 컨설팅 종료 후에도 주거래 은행을 통해 필요한 지원을 받을 수 있도록 사후 관리를 제공할 예정입니다.아울러 올해 하반기에도 추가 컨설팅 사업을 추진할 계획입니다.(사진=연합뉴스)