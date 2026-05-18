증권사 유동성 규제 개정 추진…제2의 '레고랜드 사태' 막는다

▲ 18일 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 직원이 업무를 보고 있다.

금융당국이 '레고랜드 사태' 때 드러난 증권사의 유동성 리스크를 선제적으로 관리하기 위해 유동성 규제 개정에 나섭니다.위기 상황 시 제값 받기 힘든 주식이나 펀드의 가치는 깎아서 반영하고, 채무보증 등 우발채무는 실제 부채로 기록하도록 규제를 대폭 강화하겠다는 방침입니다.금융위원회와 금융감독원은 18일 이러한 내용의 금융투자업규정 및 금융투자업규정시행세칙 일부 개정을 예고했습니다.이번 개정안은 지난 2022년 레고랜드 사태로 단기자금 부족으로 증권사들이 부도 위기에 처해 정부 긴급자금지원을 받았지만, 장부상 유동성 비율은 100%를 상회했던 문제점을 바로잡기 위한 조치입니다.우선 당국은 산정 기준을 세분화해 '신(新)조정유동성비율'을 도입할 예정입니다.유동성비율은 유동자산을 유동부채로 나눈 값입니다.유동자산의 가격 변동 위험도에 따라 가치를 깎아서 계산하는 할인율(헤어컷)을 반영합니다.▲ 국공채, 특수채, 은행채, AAA등급 채권, 실물형 국공채 ETF 등 0% ▲ AA등급 채권 7% ▲ A등급 이하 채권 10% ▲ 주식, 외화증권, 개방형 펀드, ETF(실물형 국공채 ETF, 합성형 ETF 제외) 15% ▲ 합성형 ETF 30% 할인율을 적용할 예정입니다.유동부채에는 채무보증 등 우발채무도 명시하도록 했습니다.우발채무를 차환 발행 증권 또는 현금유출 가능한 대출·출자 약정 등으로 구분하고 종류에 따라 산정된 잔액을 유동부채에 가산해 유동성 여력을 파악합니다.유동성 비율 규제 대상도 대폭 늘어납니다.대형 종합금융투자사업자(종투사)와 파생상품 발행사 등 23개사에만 적용되던 '유동성 규제 준수 의무'가 국내 49개 증권사로 확대됩니다.증권사들은 1개월 및 3개월 유동성 비율을 각각 100% 이상으로 유지해야 합니다.위기가 닥쳤을 때 중소형 증권사부터 무너지는 현상을 막겠다는 취지입니다.아울러 유동자산과 유동부채에 실질 위험도 반영할 계획입니다.집합투자증권(펀드)에서 상장지수펀드(ETF) 등 개방형 펀드는 환매 소요 기간을 기준으로, 부동산 펀드 등 폐쇄형 펀드는 잔존만기를 기준으로 유동화 기간을 산정합니다.또한 담보제공 자산은 예외 없이 유동자산에서 차감하고 유동부채 산정 시에는 유출률이 높을수록 부채가 증가하도록 차등화합니다.이번 개정안은 규정변경예고 및 증권사 시스템 개발 등을 거쳐 내년 1월부터 시행될 예정입니다.한편 금융당국은 증권사의 부동산 리스크 관리 강화를 위해 영업용순자본비율(NCR) 위험값 세분화 및 투자 한도 신설 관련 세칙 개정도 진행하고 있습니다.아울러 업무 범위가 넓어진 종투사를 대상으로 일반 증권사와 다른 자본규제 도입도 검토할 예정입니다.(사진=연합뉴스)