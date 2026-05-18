한국형 AI 휴머노이드 개발 본격화…LG·KIST 손잡았다

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▲ 민관협력 기반 AI 휴머노이드 원천기술 고도화 사업

과학기술정보통신부는 18일 서울 성북구 한국과학기술연구원(KIST)에서 '민관협력 기반 AI 휴머노이드 원천기술 고도화 사업' 착수 회의를 열었다고 밝혔습니다.이 사업은 하드웨어와 소프트웨어, AI 등 핵심 요소를 패키지형으로 통합 개발하면서 수요처와 기업이 참여해 연구개발(R&D) 성과가 양산으로 이어지도록 하는 게 목표입니다.AI 기반 과학기술 혁신 프로젝트 'K-문샷' 핵심사업 중 하나로 2030년까지 504억 원을 투입해 지능과 신체능력이 통합된 '한국형 대표 AI 휴머노이드 플랫폼' 확보를 목표로 한다고 과기정통부는 설명했습니다.KIST를 주관기관으로 LG전자, LG AI연구원, LG에너지솔루션, 로보스타, 위로보틱스 등 산업계와 서울대, 한국과학기술원(KAIST), 고려대, 경희대, 한림대 성심병원 등이 협력합니다.참여 연구기관은 착수회의에서 기관별 세부 연구주제와 추진 방안 등을 공유하고 긴밀히 협력하기로 했습니다.휴머노이드 플랫폼의 경우 KIST 개발 '케이펙스'(KAPEX)를 바탕으로 LG전자가 차세대 양산형 인간형 로봇 모델을 개발하고, 위로보틱스는 공공 환경에서 활용할 수 있는 이동형 인간형 로봇 플랫폼을 고도화합니다.케이펙스는 스스로 학습하고 환경 변화에 적응하며 정밀 조작과 사람과 협업 등을 수행하는 휴머노이드입니다.휴머노이드 지능 고도화를 위한 시각·촉각·언어·행동을 통합 이해하고 판단하는 차세대 AI 모델도 개발합니다.LG에너지솔루션은 고안전 전고체 배터리 기술을 로봇 플랫폼에 적용해 화재 위험을 낮추고 안정적으로 장시간 작업 수행이 가능한 휴머노이드를 구현합니다.개발된 기술은 한림대 성심병원 등 의료·돌봄 환경에서 검증합니다.20대 이상 휴머노이드를 현장에 투입해 의식주 보조와 공공 서비스 수행을 위한 장기 복합 작업 수행능력을 검증하는 게 목표입니다.김성수 과기정통부 연구개발정책실장은 "이번 사업은 AI, 휴머노이드, 배터리, 양산 기술, 실증 역량을 하나로 묶어 대한민국 대표 AI휴머노이드 플랫폼을 구축하기 위한 출발점"이라며 "산학연병 역량을 결집해 기술개발과 현장실증, 양산을 속도감 있게 추진하고 글로벌 AI 휴머노이드 시장에서 한국이 주도권을 확보할 수 있도록 총력을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=과기정통부 제공, 연합뉴스)