합수본, '조세포탈 혐의' 신천지 전 사업부장 피의자 소환

▲ 압수수색 계속되는 신천지 본부

정교유착 비리 의혹을 수사하는 검·경 합동수사본부가 신천지 조세포탈 의혹과 관련해 당시 사업부장을 소환했습니다.합수본은 오늘(18일) 오전 10시쯤부터 신천지 전 사업부장 정 모 씨를 피의자 신분으로 불러 조사하고 있습니다.정 씨는 신천지 사업부장으로 있으면서 신천지가 지교회(지역교회)에서 운영한 매장의 명의를 개인사업자로 위장하고, 이중장부를 사용하는 등의 방식으로 세금을 포탈하는 데 관여한 혐의를 받습니다.신천지가 서울지방국세청 세무조사를 받을 당시 작성했던 '서울청 세무조사 이슈정리' 내부 문건에도 정 씨 이름이 등장합니다.문건에는 항목별로 조세범칙 이슈가 정리됐는데, 약 1천억 규모의 매점 수입 누락 항목에 '실행위자를 총회장님, 정 부장님, 조 부장님으로 특정'이라는 내용이 포함됐습니다.당시 세무 당국은 조사 끝에 2020년 12월 신천지에 2012∼2019년 사업연도에 대한 법인세 122억 원과 부가가치세를 부과하고, 이만희 총회장 등을 조세 포탈 등 혐의로 검찰에 고발했습니다.그러나 사건을 수사한 수원지검은 고발 이듬해인 2021년 10월 이 회장 등에 대해 불기소 결정을 내렸습니다.반면 법원은 신천지가 세무 당국을 상대로 제기한 법인세 등 부과 처분취소 소송에서 신천지 측의 청구를 기각했습니다.합수본은 대법원에서 판결이 확정되자 지난 2월 수원지검에서 불기소된 조세 포탈 사건을 이송받은 뒤 수사를 이어가고 있습니다.합수본은 이 총회장이 세무조사와 검찰 수사를 무마하기 위해 이희자 근우회(여성단체) 회장을 통해 로비를 시도했다는 의혹도 들여다보고 있습니다.2021년 6월 신천지 이인자였던 고동안 전 총무는 전직 신천지 간부의 통화에서 "(이 총회장이) 이희자 근우회장에게 도와달라고 전화하겠다. A 의원을 통해 수원지검장을 요리해달라고 정확하게 말을 하겠다(고 했다)"고 말했습니다.이어 "A 의원을 만나 수원지검장에게 어떻게 영향을 미칠 수 있는가 확인해보고, 확실하게 영향을 미칠 수 있다면 다른 건이 아니고 조세포탈 건에 대해 무마시켜라 그렇게 부탁하는 게 좋을 것 같다고 말씀하셨다"고 했습니다.수원지검은 4개월 뒤인 2021년 10월 이 회장 등을 불기소 처분했습니다.(사진=연합뉴스)