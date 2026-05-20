뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[특종의 발견] "한반도는 대중 병참기지 된다" 지도 거꾸로 붙인 '소름 돋는 이유' (ft. 김태훈 국방전문기자)

이현영 기자
작성 2026.05.20 17:40 조회수
PIP 닫기
00:00 Q. "대북 방어용 주한미군은 낭비" 발언 속내
02:58 Q. 미군이 '거꾸로 한반도 지도' 쓰는 이유
05:33 Q. 최근 주한미군에 배치된 '센티넬 A4'는 어떤 무기?
07:54 Q. 첨단 신무기 도입, 주한미군 '감축' 시사하나?
10:23 Q. '임기 내 전작권 전환, 현실화될 가능성은?
14:42 Q. 우리가 보게 될 주한미군의 향후 모습

주한미군의 전략 지도가 완전히 새로 그려지고 있습니다. 최근 센티넬A4 등 최첨단 신무기가 한반도에 배치됐고, "한반도를 지역 군수 거점으로 만들겠다"는 주한미군 측 구상까지 공개됐습니다. 한반도는 더 이상 단순한 대북 방어용이 아닌, 미국의 최전방 전초기지로 변화하고 있습니다. 오늘 <특종의 발견>에서는 김태훈 SBS 국방전문기자와 함께 주한미군의 현주소와 미래를 집중 분석합니다. 영상으로 확인하시죠.

#주한미군 #전작권 #브런슨 #대만 #시진핑 #전쟁 #중국 #북한 #군수허브 #센티넬A4 #특종의발견

(진행: 이현영, 취재: 김태훈, 촬영: 차승환 황세회, 편집: 안준혁, CG: 이정주, 연출: 조도혜, 제작: 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
이현영 기자 사진
이현영 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지