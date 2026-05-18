뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

인천공항, 자율주행 셀프 체크인 로봇 등 31대 도입

손기준 기자
작성 2026.05.18 13:15 조회수
인천공항, 자율주행 셀프 체크인 로봇 등 31대 도입
▲ 인천공항, 세계 공항 최초 자율주행 셀프체크인 로봇 도입

인천국제공항공사는 오늘(18일) 글로벌 공항 중 처음으로 자율주행 셀프 체크인 로봇을 도입했다고 밝혔습니다.

인천공항은 이달부터 자율주행 셀프 체크인 로봇과 안내·순찰 로봇, 도슨트 로봇 등 신규 자율주행 로봇 3종 31대를 운영합니다.

자율주행 셀프 체크인 로봇은 승객에게 먼저 다가가 기존 키오스크와 동일한 셀프 체크인 서비스를 제공합니다.

그간 셀프 체크인은 여객이 직접 키오스크로 찾아가야 이용할 수 있었습니다.

안내·순찰 로봇은 기존 안내 로봇의 리뉴얼 버전으로, 생성형 AI 기술이 새롭게 탑재돼 승객과 자연스러운 음성 대화가 가능해졌습니다.

도슨트 로봇은 제1교통센터와 제2계류장관제탑에서 전시 작품과 공항 시설을 안내하는 문화 가이드 역할을 합니다.

김범호 인천국제공항공사 사장직무대행은 "앞으로도 인천공항은 AI와 5G, 자율주행 등 첨단 기술을 적극적으로 도입할 것"이라고 전했습니다.

(사진=인천공항 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
손기준 기자 사진
손기준 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지