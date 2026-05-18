경찰, 김병기 의원 분리송치 방침…방시혁, 다시금 영장 신청 검토

▲ 뇌물수수 의혹 등을 받는 무소속 김병기 의원이 지난 4월 2일 조사를 받기 위해 마포구 서울경찰청 공공범죄수사대에 출석하고 있다.

이미지 확대하기

경찰이 무소속 김병기 의원을 둘러싼 13개 의혹 가운데 수사가 마무리된 일부 혐의를 먼저 종결하겠다는 방침을 강조했습니다.박정보 서울경찰청장은 오늘(18일) 정례 기자간담회에서 "수사를 일괄 종료하는 게 좋겠지만 워낙 상황이 많아 마무리된 것부터 정리하려 마음먹고 있다"고 밝혔습니다.박 청장은 "대부분은 마무리됐지만 법리 검토 과정에서 수사할 부분이 나오기 때문에 법리 검토가 끝나야 다음 단계를 검토할 수 있다"고 덧붙였습니다.지난해 9월 시작된 김 의원에 대한 수사는 열 달 가까이 이어지고 있습니다.이에 박 청장은 지난달 20일 사건을 분리 송치하겠다고 밝혔습니다.하지만, 1주일 뒤 경찰청에서 분리 송치가 적절한지 검토 중이란 반응이 나오자 사건 처리가 6월 지방선거 이후로 연기되는 게 아니냐는 관측이 있었습니다.박 청장은 검찰이 경찰의 구속영장 신청을 두 차례 반려한 하이브 방시혁 의장에 대해선 검찰의 반려 사유를 재검토해 재신청 여부를 결정하겠다고 밝혔습니다.박 청장은 방 의장에 대한 소환조사가 작년 11월 마무리됐던 점에서 영장 신청에 실기한 게 아니냐는 질문에 "검찰과 생각이 다를 수 있지만 경찰은 최선을 다했다"고 답했습니다.(사진=연합뉴스)