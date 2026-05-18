경찰, 사적 보복 대행업체 2곳 내사 착수…"의뢰자도 공범 처벌"

▲ 배달의민족 외주사에 상담사로 위장 취업해 고객 정보를 빼돌려 사적 보복 범죄에 악용한 일당의 총책 정 모 씨가 지난 3일 서울 양천경찰서에서 검찰로 구속 송치되고 있다.
경찰이 사적 보복 대행을 하는 것으로 의심되는 업체들에 대해 내사(입건 전 조사)에 착수했습니다.
박정보 서울경찰청장은 오늘(18일) 정례 기자간담회에서 '○○심부름센터', '○○○흥신소' 등 인터넷상에 사적 보복 대행 광고를 하는 두 업체를 특정, 광역범죄수사대를 투입해 내사에 들어갔다고 밝혔습니다.
박 청장은 "현재 사이버분석팀에서 인터넷상의 사적 보복 대행 광고를 집중 모니터링을 하고 있다"며 "이 가운데 실제 범행을 저지르는 것으로 의심되는 업체를 파악 중"이라고 설명했습니다.
박 청장은 보복 대행업체와 개인정보 제공자, 보복 실행자뿐 아니라 의뢰자 역시 범행의 공범이자 범죄단체의 일원으로 보고 무겁게 처벌할 것이라고 강하게 경고했습니다.
형법 제114조 범죄단체 등 조직죄가 적용되면 형량이 크게 증가합니다.
현재 경찰은 검찰에 구속기소된 보복 대행업체와 테러 조직의 총책 30대 정 모 씨 등에게 개인정보를 제공한 배후를 쫓고 있습니다.
구로구에서 벽면에 빨간 래커를 칠하는 등 행동책으로 활동한 20대 남성도 전날 구속하고 대행 조직과 의뢰자들 추적 중입니다.
(사진=연합뉴스)
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