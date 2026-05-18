경찰, 사적 보복 대행업체 2곳 내사 착수…"의뢰자도 공범 처벌"

▲ 배달의민족 외주사에 상담사로 위장 취업해 고객 정보를 빼돌려 사적 보복 범죄에 악용한 일당의 총책 정 모 씨가 지난 3일 서울 양천경찰서에서 검찰로 구속 송치되고 있다.

경찰이 사적 보복 대행을 하는 것으로 의심되는 업체들에 대해 내사(입건 전 조사)에 착수했습니다.박정보 서울경찰청장은 오늘(18일) 정례 기자간담회에서 '○○심부름센터', '○○○흥신소' 등 인터넷상에 사적 보복 대행 광고를 하는 두 업체를 특정, 광역범죄수사대를 투입해 내사에 들어갔다고 밝혔습니다.박 청장은 "현재 사이버분석팀에서 인터넷상의 사적 보복 대행 광고를 집중 모니터링을 하고 있다"며 "이 가운데 실제 범행을 저지르는 것으로 의심되는 업체를 파악 중"이라고 설명했습니다.박 청장은 보복 대행업체와 개인정보 제공자, 보복 실행자뿐 아니라 의뢰자 역시 범행의 공범이자 범죄단체의 일원으로 보고 무겁게 처벌할 것이라고 강하게 경고했습니다.형법 제114조 범죄단체 등 조직죄가 적용되면 형량이 크게 증가합니다.현재 경찰은 검찰에 구속기소된 보복 대행업체와 테러 조직의 총책 30대 정 모 씨 등에게 개인정보를 제공한 배후를 쫓고 있습니다.구로구에서 벽면에 빨간 래커를 칠하는 등 행동책으로 활동한 20대 남성도 전날 구속하고 대행 조직과 의뢰자들 추적 중입니다.(사진=연합뉴스)