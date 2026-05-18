이 대통령 "5.18정신, 빛의 혁명으로 부활…헌법 수록 최선"

▲ 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 광주 5·18 민주광장에서 열린 제46주년 5·18 민주화운동 기념식에서 국민의례를 하고 있다.

이재명 대통령이 "1980년 광주가 꽃피웠던 대동세상이 혹독한 겨울 밤 서로의 체온으로 민주주의를 지켜낸 '빛의 혁명'으로 부활했다"고 말했습니다.이 대통령은 광주 동구 옛 전남도청 앞 5·18 민주 광장에서 열린 제46주년 5·18 기념식에서 "분연히 떨쳐 일어나 계엄군에 맞섰던 80년 오월의 광주 시민들처럼 2024년 위대한 대한국민도 무장한 계엄군을 맨몸으로 막아냈다"며 이같이 언급했습니다.이 대통령은 "46년 전 신군부 세력은 독재의 군홧발로 민주화의 봄을 무참히 짓밟으며 국민을 지키라고 국민이 준 총칼로 주권자 국민을 무자비하게 학살했다"며 "그러나 칠흑 같은 어둠에도 더 나은 세상을 바라는 광주의 열망은 꺾이지 않았고 오월의 정신은 더 멀리 번져갔다"고 돌아봤습니다.그러면서 "그렇게 다시 태어난 오월의 영령들이 2024년 12월 3일 밤 오늘의 산 자를 구했다"며 "12·3 내란은 아직 끝나지 않은 오월의 질문이었다. 저절로 지켜지는 민주주의는 없으며, 오직 주권자의 열망과 실천으로 민주주의를 완성한다는 점을 뼈저리게 확인했다"고 말했습니다.또 "이 자리를 빌려 오월 민주 영령들의 고귀한 넋 앞에 머리 숙여 무한한 존경과 깊은 애도의 마음을 표한다. 유공자와 유가족 여러분에도 진심 어린 경의와 위로의 말씀을 전한다"고 밝혔습니다.이 대통령은 이어 "참혹한 폭력 앞에도 인간의 존엄을 지킨 5·18 정신의 굳건한 토대 위에 대한민국은 민주주의와 번영의 길을 걸어올 수 있었다"며 "여러분이 있었기에 굴곡진 현대사의 갈림길마다 민주주의가 무너지지 않고 다시 일어섰다. 그 숭고한 정신을 결코 잊지 않겠다"고 강조했습다.이 대통령은 "오늘의 대한민국을 구한 80년 광주가 앞으로도 대한민국의 미래를 끊임없이 구해내도록 정부는 5·18을 끊임없이 기록하고 기억하며 보상하고 예우하겠다"고 약속했습니다.우선 "4·19 혁명과 부마항쟁, 그리고 5·18 민주화운동은 6월 항쟁을 거쳐 촛불혁명과 빛의 혁명으로 이어졌다"며 "5·18 정신이 헌법 전문에 수록될 수 있게 최선을 다하겠다. 5·18 민주화운동의 이념을 대한민국 헌법 위에 당당하게 새겨야 한다"고 밝혔습미다.이어 "정치적 이해관계를 초월한 모든 정치권의 약속인 만큼 여야의 초당적 협력과 결단을 부탁드린다"고 호소했습니다.두 번째로는 "전남도청은 불법적 국가폭력에 맞선 최후의 시민 항쟁지였다"며 "오늘 정식 개관하는 이곳 전남도청을 세계 시민들이 함께 배우고 기억하는 K 민주주의의 성지로 만들 것"이라고 말했습니다.이 대통령은 "세 번째로 '5·18 민주유공자 직권등록 제도'를 마련해 단 한 분의 희생도 놓치지 않도록 하겠다"고 소개했습니다.특히 "국립 5·18 민주묘지에 계엄군의 총탄에 쓰러진 고(故) 양창근 열사가 잠들어 계시지만, 짓밟힌 조국의 정의에 누구보다 아파했을 오월의 소년이 등록신청을 대신할 직계가족이 없다는 이유로 온전히 유공자로 인정받지 못하고 있다"며 직권 등록제를 통해 이런 문제를 해결하겠다고 전했습니다.이 대통령은 "불굴의 투지로 민주주의와 조국을 지켜낸 분들이 단 한 명도 외롭게 남겨지지 않도록 국가가 끝까지 책임을 다하겠다"며 "정부가 국가폭력 희생자 한 분 한 분의 가족이 되겠다"고 덧붙였습니다.끝으로 이 대통령은 "광주와 전남은 이제 통합이라는 새로운 도전을 이어가고 있다. 상생과 공존의 새로운 이정표로 우뚝 서고 균형발전이라는 희망의 역사를 써 내려갈 것"이라고 평가했습니다.이 대통령은 "5·18 정신은 과거의 유산이 아닌, 불의에 단호히 맞서는 용기이자 위기를 함께 넘어서는 연대이며, 더 나은 내일을 향한 희망"이라며 "국민주권정부는 5·18 정신을 충실히 이어받아 '국민이 주인인 나라'로 담대히 나아가겠다. 그것이 '산 자'의 책임을 다하고 오월 영령의 희생을 헛되지 않게 하는 길"이라고 거듭 강조했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)