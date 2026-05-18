5.18 민주화운동 46주년…여야 지도부 총집결

<앵커>



5.18 민주화운동 46주년을 맞아서 광주에서 기념식이 열렸습니다. 이재명 대통령이 취임 이후 처음으로 열린 기념식에 참석했고, 여야 지도부도 총집결했습니다.



김보미 기자가 보도합니다.



<기자>



광주 5.18 민주화운동 46주년인 오늘(18일) 옛 전남도청 5.18 민주광장에서 '오월, 다시 광장을 품다'라는 주제로 5.18 기념식이 열렸습니다.



지난 1980년 모습으로 복원된 옛 전남도청의 정식 개관을 기념하는 의미로 진행된 이번 기념식에는 5.18 민주유공자와 유족, 시민 등 3천여 명이 참석했습니다.



취임 이후 처음으로 맞은 5.18 기념식에 참석한 이재명 대통령은 기념사에서 오월 광주시민처럼 2024년 대한민국의 국민들도 무장한 계엄군을 맨몸으로 막아냈다며, 광주 시민들의 정신이 12.3 계엄을 막아내고 민주주의를 지켜낸 '빛의 혁명'으로 부활했다고 말했습니다.



이 대통령은 그러면서 5.18 정신이 헌법 전문에 수록될 수 있도록 최선을 다하겠다고 밝혔습니다.



[이재명 대통령 : 4·19 혁명과 부마항쟁, 그리고 5·18 민주화운동은 6월 항쟁을 거쳐 촛불혁명과 빛의 혁명으로 이어졌습니다. 5⸱18 민주화운동의 민주 이념을 대한민국 헌법 위에 당당히 새겨야 합니다.]



여야 지도부도 모두 광주를 찾아 기념식에 참석했습니다.



기념식에 앞서 5.18 민주 묘지 참배에 나선 정청래 민주당 대표는 "헌법 전문에 5.18 정신을 수록하지 못하고 실패한 것에 광주 영령께 깊이 사죄드린다"고 밝혔습니다.



당 대표 취임 처음으로 기념식을 찾은 장동혁 국민의힘 대표는 오늘 오전 SNS를 통해 "이재명과 민주당은 늘 5.18 정신을 앞세우는데, 저들에게 5.18은 지켜야 할 가치가 아니라 권력 확장의 도구일 뿐"이라고 지적했습니다.



조국 조국혁신당 대표와 천하람 개혁신당 원내대표, 윤종오 진보당 원내대표 등 정당 지도부들도 기념식에 참석해 5월 정신을 되새겼습니다.



(영상취재 : 오영춘, 영상편집 : 원형희)