가디언 선정 '세계 100대 소설' 한강 채식주의자 85위

한강의 소설 '채식주의자'가 영국 일간 가디언이 선정한 세계 100대 영어 소설에 85위로 포함됐습니다.



가디언은 현지시간 16일 영어로 출간된 소설을 대상으로 선정한 '최고의 소설 100선' 목록을 공개했습니다.



전 세계 작가·평론가·학자 172명이 역대 최고의 영어 소설 10개를 선정해 선호도 순으로 순위를 매긴 뒤, 가디언이 투표수를 바탕으로 점수를 계산하고 개별 순위 가중치를 더해 100선을 선정했습니다.



'채식주의자'는 일본 소설가 무라타 사야카, 영국 소설가 소피 매킨토시와 타흐미마 아남, 영국 언론인 에마 로프헤이건 등 4명의 투표를 받아 85위에 올랐습니다.



가디언은 "데버러 스미스의 번역이 이 한국인 작가를 서구 독자들에게 소개하며 2016년 인터내셔널 부커상을 수상했고, 2024년에는 노벨문학상의 영예를 안았다"고 한강 작가를 소개했습니다.



이번 가디언 선정 100대 소설에 '채식주의자'는 유일하게 이름을 올린 아시아 국적 작가의 소설입니다.



아시아계 작가 소설로는 2017년 노벨문학상 수상자인 일본계 영국 소설가 가즈오 이시구로의 '남아 있는 나날'(24위), '나를 보내지 마'(59위)가 포함됐습니다.



100대 소설 중 1위는 영국 빅토리아 시대 소설가 조지 엘리엇의 1871년 작 '미들마치'가 차지했습니다.



이 소설은 56명의 투표를 받았습니다.



엘리엇의 걸작으로 꼽히는 '미들마치'는 19세기 중반 영국 한 소도시에 사는 다양한 인간 군상의 삶과 사랑을 그린 작품으로, 가디언은 "정치, 사회, 기술 변화의 소용돌이를 배경으로 일과 결혼, 야망과 창의성, 이기주의와 공동체 정신을 탐구하는 정교하게 짜인 대서사시"라고 설명했습니다.



또 ▲ 토니 모리슨 '빌러비드'(2위) ▲ 제임스 조이스 '율리시스'(3위) ▲ 버지니아 울프 '등대로'(4위) ▲ 마르셀 프루스트 '잃어버린 시간을 찾아서'(5위) ▲ 레프 톨스토이 '안나 카레리나'(6위)와 '전쟁과 평화'(7위) ▲ 샬럿 브론테 '제인 에어'(8위) ▲ 제인 오스틴 '오만과 편견'(9위) ▲ 귀스타브 플로베르 '보바리 부인'(10위) 등이 상위권에 들었습니다.