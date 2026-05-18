이 대통령, 취임 후 첫 광주 5·18 기념식 참석

▲ 이재명 대통령과 김혜경 여사가 18일 광주 5·18 민주광장에서 열린 제46주년 5·18 민주화운동 기념식에서 국민의례를 하고 있다.

이재명 대통령이 취임 후 처음 맞은 5·18 민주화운동 기념식에 참석했습니다.이 대통령과 김혜경 여사는 이날(18일) 광주 동구 옛 전남도청 앞 5·18 민주 광장에서 '오월, 다시 광장을 품다'라는 주제 아래 열린 제46주년 5·18 기념식에 자리했습니다.46년 전 이날 민주주의를 수호하기 위해 군부 독재에 항거한 광주의 시민과 학생들의 정신을 기억하고, 희생자 유족 등을 위로하기 위한 행사입니다.행사가 열린 곳은 5·18 민주화 운동 당시 시민들이 광장에 있는 분수대를 연단으로 삼아 각종 집회를 열었던 장소로, 옛 전남도청은 지난 2019년부터 이어진 복원 작업을 마치고 이날 정식 개관합니다.이번 기념식에는 5·18 민주유공자와 유족, 정부 인사 및 일반 국민 등 3천여 명이 참석, 희생자들을 추모했습니다.국민의례 후 5·18 민주화운동 과정이 담긴 영상 상영에 이어 기념사와 기념공연이 이어졌으며, 참석자들이 다 함께 자리에서 일어나 '임을 위한 행진곡'을 제창하는 것으로 행사가 마무리됐습니다.이 대통령은 기념식 참석에 앞서 광주 북구에 있는 국립 5·18 민주묘지를 찾아 참배했습니다.5·18 공법단체장과 유족 대표 등과 함께 묘지 내 5·18민중항쟁 추모탑 앞에 고개를 숙인 뒤, 묘역에 안장돼있는 박인배 열사 등 3명의 묘소를 찾아 추모의 마음을 전했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)