'와인의 나라' 프랑스서 와인보다 맥주 더 많이 마셨다

'와인의 나라' 프랑스에서 지난해 처음으로 맥주 소비가 와인 소비를 앞질렀다는 조사 결과가 나왔습니다.



영국 일간 더타임스는 현지시간 17일) 국제와인기구 자료를 인용해 프랑스인들의 지난해 맥주 소비량이 와인보다 10만 헥토리터(1천만 리터) 많았다고 보도했습니다.



프랑스의 작년 한 해 맥주 소비량은 2천210만 헥토리터, 와인 소비량은 2천200만 헥토리터였습니다.



지난 30여 년간 프랑스 인구는 15%가량 늘었지만 와인 소비는 37% 감소했습니다.



1인 와인 소비량도 1960년대 127ℓ에서 현재는 40ℓ로 급감했습니다.



소비가 줄면서 프랑스 포도 재배지도 최근 10년간 20% 정도 줄었습니다.



수백 년 동안 프랑스 문화의 초석이자 프랑스인들의 정체성으로 여겨졌던 와인이 맥주에 밀려나고 있는 셈입니다.



프랑스에서 맥주 소비량이 와인을 앞지르고 있는 원인으로는 젊은 세대(Gen Z)의 맥주 선호 경향, 건강에 대한 관심 고조, 1∼2인 가구 증가 등이 꼽힙니다.



경제력이 부족한 Z세대는 퇴근 후 가볍게 한잔하거나 친구들과 만날 때 와인보다 저렴한 맥주를 선호하는 경향을 보인다고 더타임스는 전했습니다.



건강에 대한 관심이 높아진 것도 와인 소비량 감소에 영향을 미치고 있습니다.



무알코올 맥주 판매는 지난해 12% 증가했지만, 무알코올 와인은 인기를 끌지 못하고 있습니다.



한 부모 가정이나 1∼2인 가구가 늘어난 것도 와인 소비 감소를 부채질하고 있습니다.



여러 가족이 모여 와인과 함께 식사를 즐길 기회가 줄면서 자연스럽게 와인 소비가 감소하고 있다는 것입니다.



파리정치대학(시앙스포)의 마틴 쿠베르토폰드는 "현재 가구의 3분의 2 이상이 1∼2명으로만 구성돼 있다"며 "30분도 안 되는 점심시간이나 테이크아웃 때는 와인이 선택 사항이 아니다"라고 말했습니다.