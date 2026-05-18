[자막뉴스] "여름 휴가 해외로?" 국제선 유류할증료 '6단계' 하락…대한항공 최대 11만 원 넘게 내린다

이란 전쟁으로 시작된 고유가 추세가 주춤하면서 국제선 항공권 가격이 다음 달부터 하락할 것으로 전망됩니다.



유류할증료 기준이 되는 싱가포르 항공유 평균값(MOPS)이 지난 4월 16일에서 5월 15일 기준, 갤런당 410.02센트로 전 기간 대비 하락했기 때문입니다.



직전 평균값의 기준이 된 3월 16일부터 4월 15일엔 무려 511.21센트였습니다.



오는 6월 발권하는 항공권에는 MOPS 1갤런당 410~419센트가 적용된 유류할증료 27단계가 적용될 예정인데, 이는 이번 달 적용됐던 33단계 대비 6계단 내려간 수준입니다.



이런 변화는 지난 한 달간 미국·이란 간 협상에 대한 기대감이 커졌고 호르무즈 해협 통항이 일시적으로 재개되면서 국제유가가 한때 하락세를 보였기 때문으로 분석됩니다.



다만 최근 트럼프 미국 대통령이 중국 국빈 방문에서 이란전 돌파구를 마련하지 못하는 등 중동 전쟁으로 인한 유가 변동성은 여전하다는 전망도 나오고 있습니다.



대한항공을 비롯한 국내 항공사들은 이번 유류할증료 단계 조정에 기반해 구체적인 유류할증료를 순차적으로 책정할 예정입니다.



유류할증료는 항공사가 유가 상승에 따른 손실을 보전하기 위해 운임에 추가로 부과하는 금액으로, 각 항공사에서 자체 조정을 거쳐 월별로 정합니다.



일례로 대한항공은 이번 달 편도 기준 최대 11만 원가량이 줄어들 예정으로, 지금까지 최소 7만 5천 원에서 56만 4천 원을 부과했지만 다음 달에는 최소 6만 1천500원에서 45만 1천500원을 부과할 계획입니다.



(취재: 김태원, 영상편집: 서병욱, 디자인: 이정주, 제작: 디지털뉴스부)