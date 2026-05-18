쥬얼리 하주연, 성수동 직장인 솔직 근황 "12000원 순댓국 너무 비싸"

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그룹 쥬얼리 출신 서인영이 솔직한 매력으로 제2의 전성기를 맞이한 가운데, 하주연 역시 현실감 넘치는 솔직한 직장인 일상을 공개하며 화제를 모으고 있다.최근 유튜브 채널 '하주연의 주연스럽게'를 통해 공개된 영상에서 하주연은 성수동의 한 주방용품 쇼룸에서 일하는 5년 차 직장인의 삶을 공개했다. 쥬얼리 멤버로서 화려한 활동을 마무리 한 이후 하주연은 의류 매장과 카페 아르바이트를 거쳐 현재는 성수동에 위치한 프랑스 감성의 주방 브랜드 쇼룸 매니저로 근무 중인 근황을 전했다.하주연은 "알바몬, 잡코리아에 베이커리 보조부터 할 수 있는 건 다 넣었다. 거기다가 '쥬얼리 출신'이라고 쓸 수 없지 않나. 사진도 연예인 느낌 나는 것밖에 없어서 최대한 평범한 사진 찾으려고 했다."면서 "처음엔 자존심도 상했다. 내가 여기까지 왔나 싶기도 했다. 근데 살아야 하니까 뭐라도 해야 되잖아요"라고 담담하게 말해 공감을 자아냈다.직장인 5년 차답게 하주연은 단 한 번도 지각한 적 없이 성실하게 매니저 일을 하고 있었다. 특히 지하철을 주로 이용한다면서 "기후동행카드 쓰는데 7천 원이나 할인된다. 정말 좋다. 난 청년이 아닌 줄 알고 처음엔 신청 안 했는데 만나이로 되더라. 청년이라고 찍힐 때는 좋은데 내년부터는 나이가 안될 거 같다."며 특유의 털털한 입담을 보였다.하주연은 직장이 있는 성수동 일대 식당가의 물가에 대해서도 고충을 털어놨다.그는 "서울숲 쪽은 너무 비싸다. 순댓국도 만 원 넘으면 부담된다."며 만원 이하의 식사를 하기 위해서 식당을 찾아다니는 모습을 보였다. 하주연은 "직장인에게 2천 원 차이도 크다"고 현실 직장인다운 소비 감각을 드러냈다.과거 쥬얼리의 전성기 시절을 함께 한 하주연은 결혼과 미래에 대한 고민도 했다. 그는 "아직 결혼해야 한다는 마음도 없고, 엄마도 나 혼자 돈 벌고 즐기면서 편하게 살라고 한다."고 말하면서도 '나는 솔로'에 이메일 지원을 하는 등 현실적 고민을 하고 있음을 털어놨다.영상을 본 누리꾼들은 "근래 본 사람 중 제일 무해하고 웃기다", "중년에 가까운데 감각이 젊고 솔직해서 더 호감" 등의 반응을 보이며 뜨거운 관심을 보이고 있다. 특히 많은 이들은 하주연의 일상이 평범한 사람들의 모습과 다르지 않다며 MBC '나 혼자 산다' 출연을 적극 추천하기도 했다.1986년생인 하주연은 배우 하재영의 딸로, 2008년 쥬얼리 3기 멤버로 합류해 활동했다. 현재는 유튜브 채널 '하주연의 주연스럽게'를 운영하며 팬들과 소통 중이다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)