[사실은] 지방선거 성적 나쁘면, '당비'도 줄어든다?

흔히 지방선거를 '중앙 정치의 대리전'으로 부릅니다. 그 정치적 의미, 중요합니다. 하지만, 거대 담론이 선거판을 휩쓸 때면 정작 우리가 사는 동네의 이야기는 그 기세에 눌려 보이지 않게 됩니다.



SBS 탐사기획팀은 투박한 정치적 구호 대신 '데이터'라는 정밀한 렌즈를 통해 지방선거를 들여다 보려 합니다. 지방자치단체장의 권한이 우리 동네에 미치는 막대한 영향력을 지표로 확인해 보고, 동네 단위 방대한 선거 데이터를 정밀하게 분석해 동네 별 세세한 표심은 물론 그 이면에 숨겨진 과학적 흐름을 읽어드리고자 합니다. 지방선거의 주무대는 '중앙'이 아닌 아닌, '우리 동네'이기 때문입니다.



'구름 위의 전쟁'이 아닌 우리 일상의 결을 결정하는 '촘촘한 민주주의'의 장. 그 무게를 유권자 분들과 함께 고민하는 ' 지방선거의 무게' 연속 보도, 그 세 번째 순서입니다.

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앞서 ①편과 ②편에서는 이번 지방선거에서 뽑히는 자치단체장들이 얼마나 큰 권한을 갖고 있는지, 예산권과 인사권의 관점에서 살펴봤습니다. 자치단체장이 어디에 돈을 쓰고 누구를 곁에 두느냐의 문제는, 단순한 행정 절차를 넘어, 지역의 우선순위와 미래를 결정짓는 가장 직접적인 통치 행위입니다.주로 유권자 관점에서 말씀드렸는데, 그럼에도 정치권 얘기를 안 할 수가 없습니다. 오늘은를 풀어보려고 합니다.아시다시피, 정당은 선거를 치르는 당사자입니다. 정당 선거를 통해 행정부와 입법부 같은 중앙권력을 잡는 것 만큼이나, 지방권력을 잡는 것은 그 정치적 의미가 남다릅니다.입니다. 기초단체장이나 지방의원은 정당의 손발이 됩니다. 이들이 확보한 지역 네트워크는 대선 혹은 총선에서 강력한 조직 기반 역할을 합니다.하지만 더 중요한 게 있습니다.지방선거진다고 당원이 쑥 빠져나가는 것도 아닌데 왜 그럴까요. 각 정당 직원들한테 물어보니까,직책당비는 말 그대로, 직책이 있는 사람들이 내는 당비입니다. 당직자 및 당 소속 공직자가 그 직책에 따라 정기적으로 매월 납부하는 당비를 뜻합니다.입니다.민주당과 국민의힘 당규에 직책당비가 얼마로 규정돼 있는지 알아봤습니다. 이번 지방선거에서 선출되는 공직자 기준입니다.중앙선거관리위원회의 <정당의 활동개황 및 회계보고>를 보면, 민주당의 2024년 한 해 당비 수입은 376억 원, 국민의힘은 240억 원이었습니다. 기껏해야 수십 만 원 정도의 직책당비 영향이 그렇게 큰 것인지 의구심도 생깁니다.하지만, 지방선거는 워낙 많은 사람을 뽑습니다.했습니다. 최소 값이기 때문에 이것 보다는 많을 겁니다.먼저 민주당입니다.2018년 민주당은 지방선거에서 크게 이겼습니다. 전국 17개 광역 단체 가운데 14곳을 휩쓸었습니다. 기초단체, 광역의원, 기초의원도 비교 우위를 점했습니다.됐습니다. 지방선거가 4년에 한 번 열리니까,했습니다.민주당이한 분기 보조금을 더 받은 것과 다름없습니다.하지만, 2022년 지방선거에서는 민주당의 성적표가 좋지 않았습니다. 자연히 직책당비도 확 줄었습니다.역시 한 분기 보조금 수준입니다.이번엔 국민의힘 직책당비 추이를 추정했습니다.결과는 민주당과 정반대입니다. 2018년 지방선거에서 좋지 않은 성적을 내면서, 국민의힘의 직책당비는, 4년치를 기준으로 이전보다 56억 9,280만 원이 줄었습니다.하지만,됐습니다.입니다.다시 말씀드리지만, 양당 모두 추정치입니다. 최소 당비로 더 냈을 수도 있고, 반대로, 선거법 위반으로 직책을 잃게 되면 직책당비를 내지 않아도 됩니다.다만, 직책당비가 수십 만 원에 불과해 보여도, 지방선거는 출마자가 워낙 많다 보니, 그 결과에 따라 당의 살림에 큰 영향을 미친다는 뜻이기도 합니다.이번에는 일자리입니다. 앞서 ②편에서 말씀드렸지만, 자치단체장은 엄청난 인사권을 행사합니다. 즉, 줄 수 있는입니다. 특히, 단체장이 임명할 수 있는 수많은 정무직 공무원과 산하기관장 자리는 정당 관계자들에게 실질적인 보상과 경험의 기회를 제공합니다.여기에는합니다. 다만, 오늘은 그 자리가 얼마나 되는지 '규모'의 문제에 집중하고, 당위의 문제는 추후 짚어보겠습니다.자치단체장은 자신의 사람들을 주로 '별정직 공무원' 형태로 채용합니다. 법적 근거도 있습니다.즉, 정무부단체장을 비롯해 비서관이나 정책보좌관 등이 포함됩니다. 산하기관 임원 자리도 많습니다.이 나왔습니다.그 만큼의 '일자리'가 생기는 셈인데, 정치권에 몸 담고 있는 사람들 몫으로 돌아갈 때가 많습니다.이 생기는 셈입니다.오늘은 정당 입장에서 본 지방선거의 중요성을 살펴봤습니다. 중간 중간 유권자로서 고민을 만드는 지점이 많습니다. 특히 낙하산 논란이 더욱 그렇습니다.다만, 정임은 분명합니다. 정당이 확보한 그 수많은 일자리와 예산의 주인이 누구인지 잊지 않게 만드는 것, 바로 유권자의 매서운 감시뿐일 겁니다.SBS 탐사기획팀의 '지방 선거의 무게' 연속 보도는 지방선거 날까지 이어집니다.