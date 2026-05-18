[자막뉴스] "한드가 왜 이렇게까지 역사 왜곡을?"…분노 여론 '활활'

MBC 드라마 '21세기 대군부인'이 주연 배우들의 연기력 논란과 역사 고증 오류 및 왜곡 논란 속에 종영한 가운데, 여주인공 성희주 역을 연기한 배우 아이유가 고개를 숙였습니다.



드라마 종영일인 그제(16일) 서울 CGV용산아이파크몰에서 열린 '21세기 대군부인' 단체 관람 이벤트에서 아이유는 팬들과 마지막 회를 함께 시청한 후 무대 인사를 했습니다.



아이유는 먼저 "최근에 생각이 많았다"며 "제가 더 잘했으면 될 일"이라고 말했습니다.



직접적으로 드라마를 둘러싼 여러 논란을 언급하지는 않았지만, 팬들과 드라마를 함께 감상한 뒤 전한 말이라 그와 관련한 심경을 에둘러 표현한 것으로 해석됐습니다.



그는 "조금이라도 실망을 끼치거나 미흡한 모습을 보이는 건 제 잘못"이라며 "부족한 부분이 있으면 말씀해주시고 혼내주시고 다그쳐주시면 더 나은 사람이 되기 위해 노력하겠다"고 말하고 끝내 눈시울을 붉혔습니다.



'21세기 대군부인'은 방송 초반부터 주연 배우들의 연기력 논란과 세계관 설정, 역사 고증 문제로 시청자들에게 비판을 받아 왔습니다.



특히 종영을 앞두고 나온 왕 즉위식 장면이 역사 왜곡 논란에 불을 붙였습니다.



이 장면 속 신하들이 자주국 군주에게 사용하는 '만세' 대신 제후국 표현인 '천세'를 외쳤고, 왕이 황제의 십이면류관보다 한 단계 낮은 구류면류관을 착용했기 때문입니다.



이를 두고 이 드라마가 우리나라의 자주적 지위를 의도적으로 훼손했다는 지적이 나왔습니다.



극 중 대비와 주인공 성희주가 대면하는 장면에서 중국식 다도법을 사용한 것도 비판받았습니다.



논란이 거세지자 제작진은 종영 직후 공식 홈페이지를 통해 사과문을 게재했습니다.



제작진은 "세계관 설정과 역사적 고증 이슈로 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 고개 숙여 사과드린다"고 했습니다.



그러면서 "시청자의 질책을 겸허히 받아들인다"며 재방송과 VOD, OTT 서비스에서 해당 부분의 오디오와 자막을 최대한 빠르게 수정하겠다고 했습니다.



(취재: 김민정, 영상편집: 이현지, 디자인: 육도현, 제작: 디지털뉴스부)