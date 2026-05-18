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'초대받지 않은 트럼프 특사', 덴마크령 그린란드 방문

곽상은 기자
작성 2026.05.18 10:00 조회수
'초대받지 않은 트럼프 특사', 덴마크령 그린란드 방문
▲ 도널드 트럼프 미국 대통령과 제프 랜드리 미국 루이지애나 주지사(오른쪽)

도널드 트럼프 미국 대통령에 의해 그린란드 특사로 임명된 제프 랜드리 루이지애나 주지사가 오는 19~20일 열리는 경제포럼에 참석하기 위해 현지시간 17일 그린란드 수도 누크에 도착했습니다.

케네스 하워리 덴마크 주재 미국 대사도 18일 그린란드에 도착할 예정입니다.

주덴마크 미국 대사관은 하워리 대사와 랜드리 특사가 경제적 기회 확대, 인적 연대 구축, 미국과 그린란드 간의 이해 증진 등을 목표로 다양한 범위의 그린란드인들을 만날 것이라고 밝혔습니다.

경제포럼 주최 단체인 '비즈니스 그린란드'는 랜드리 특사를 자신들이 초청하진 않았지만, 이 포럼은 등록하는 누구에게나 개방된 행사라고 밝혔다고 로이터통신은 전했습니다.

랜드리 특사 등이 그린란드 당국자들을 만날지는 확인되지 않았습니다.

특사가 그린란드 당국자를 만나면 그린란드에 주둔하는 미국 병력과 장비를 늘리는 방안 등이 논의될지 주목됩니다.

트럼프 대통령은 중국과 러시아가 그린란드에 눈독을 들이고 있지만 덴마크와 그린란드의 방위 역량으로는 이를 감당할 수 없으니 미국이 개입해 그린란드를 차지해야 한다는 논리를 펴며 그린란드 병합 야심을 노골적으로 드러냈습니다.

덴마크를 포함한 유럽 국가들이 이에 강하게 반발하자, 트럼프 대통령은 지난 1월 스위스에서 열린 세계경제포럼(WEF·다보스포럼) 연설에서 그린란드 병합 의지를 재확인하면서도 '무력 사용은 없다'는 원칙을 밝히며 수위 조절을 한 바 있습니다.

(사진=게티이미지)
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