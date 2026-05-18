현대차, 뉘르부르크링 24시 11년 연속 완주…TCR 6년 연속 우승

▲ 현대차, 뉘르부르크링 24시 11년 연속 완주

현대차 고성능 브랜드 '현대N'이 뉘르부르크링 24시에서 11년 연속 완주에 성공했습니다.현대차는 지난 16∼17일(현지시간)까지 독일 라인란트팔츠주 뉘르부르크 지역에서 열린 '2026 뉘르부르크링 24시 내구레이스'에서 엘란트라 N TCR 1대와 엘란트라 N1 컵카 2대 등 출전 차량 3대가 모두 완주했다고 18일 밝혔습니다.뉘르부르크링 24시는 25.378km의 뉘르부르크링 서킷을 24시간 동안 주행하며 총 랩 총수를 기준으로 순위를 정하는 자동차 경주대회입니다.특히 뉘르부르크링 서킷은 최대 300ｍ의 고저 차와 170개가량의 코너로 구성돼 평균 완주율이 60∼70%에 불과해 '녹색 지옥'(The Green Hell)으로 불립니다.먼저 엘란트라 N TCR은 배기량 2천cc 미만 전륜 투어링 경주 차량이 경쟁하는 TCR 클래스에 참가해 1위를 차지했습니다.이로써 현대N은 TCR 클래스 6년 연속 우승을 비롯해 지난 2016년 첫 출전 이후 11년 연속 뉘르부르크링 24시 완주라는 기록을 세웠습니다.이번 대회에서는 향후 N 차량에 탑재될 2.5T(터보) 고성능 엔진 기반의 엘란트라 N1 컵카 2대도 첫선을 보였습니다.엘란트라 N1 컵카는 기존 2.0T 엔진 대비 배기량이 많아지며 SP3T 클래스가 아닌 SP4T 클래스에 출전했고, 2대 모두 완주에 성공했습니다.특히 차량에는 N 페스티벌을 통해 배출한 김규민, 김영찬, 신우진 등 국내 정상급 젊은 선수들이 탑승했다고 현대차는 전했습니다.현대차는 '현대 주니어 드라이버' 프로그램으로 젊은 선수들에게 뉘르부르크링 24시 출전 기회를 제공합니다.박준우 현대차 N매니지먼트실장은 "현대N은 검증된 내구성과 성능을 바탕으로 기술적 가치를 공고히 하고, 모터스포츠를 통해 축적한 기술력으로 더 많은 고객에게 운전의 즐거움을 선사할 것"이라고 말했습니다.(사진=현대차 제공, 연합뉴스)