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[현장영상] "안 자고 안 쉰다" 100시간 넘게 택배 분류 중인 '이것'

작성 2026.05.18 16:33 조회수
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미국 휴머노이드 로봇 기업 피겨AI(Figure AI)가 유튜브를 통해 자사 로봇의 물류 창고 작업 현장을 생중계하며 전 세계적인 화제를 모으고 있습니다.

로봇이 사람의 개입 없이 100시간 넘게 스스로 판단해 일하는 모습이 실시간으로 공개되자 "물류 자동화의 새로운 막이 올랐다"는 평가가 나오는가 하면 "이러다 로봇에 일자리를 빼앗기는 게 아니냐"라는 우려 섞인 목소리도 나오고 있습니다.

(구성: 양현이 / 영상편집: 이의선 / 디자인: 이수민 /출처:X (@Figure_robot, @adcock_brett) /제작: 디지털뉴스부 )
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