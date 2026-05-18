장동혁, 정부와 민주당 향해 "정작 5·18 정신 무너뜨리고 있어"

▲ 국민의힘 장동혁 대표

장동혁 국민의힘 대표가 5·18 민주화운동 기념일을 맞아 정부와 민주당이 오히려 5·18 정신을 무너뜨리고 있다고 주장했습니다.장 대표는 오늘(18일) 오전 자신의 SNS에 "1980년 광주의 5월은 대한민국의 자유민주주의를 지켜낸 역사의 한 페이지"라며 "'5.18 정신'의 참뜻은 자유와 인권을 향한 숭고한 희생"이라고 적었습니다.이어 "46년이 지난 지금, 대한민국 자유민주주의의 현주소에 탄식을 금할 길이 없다"며 "이재명과 민주당이 끝내 밀어붙인 대법관 증원, 4심제, 전담재판부, 법왜곡죄 등 모두가 정상적인 자유민주주의 국가에서는 찾아보기 힘든 반헌법적 악법"이라고 지적했습니다.장 대표는 또 "급기야 자신의 범죄를 아예 지우기 위해 '모든 국민은 법 앞에 평등하다'는 우리의 헌법 정신마저도 무너뜨리고 있다"고 우려했습니다.그러면서 "'공소취소 특검'은 그 자체로 대한민국 자유민주주의의 종말 선언"이라고 덧붙였습니다.장 대표는 정부와 민주당을 향해 "5.18 정신을 앞세운다"면서도 "저들에게 5.18은 지켜야 할 가치가 아니라 권력 확장의 도구일 뿐"이라고 직격했습니다.이어 "입으로는 5.18 정신을 외치지만, 정작 5.18 정신을 무너뜨리는 자들이 바로 이재명과 민주당"이라고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)