'환승연애4' 승무원 출신 박현지, 연예 기획사와 전속계약

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올초까지 방영된 TVING '환승연애 시즌4'에 출연한 승무원 출신 박현지가 크리에이터로서 본격적인 활동 시작을 알렸다.18일 연예기획사 이고그룹은 '환승연애4' 출연자 박현지과 전속계약을 체결한 사실을 알리면서 "박현지가 가진 진정성과 자연스러운 매력이 다양한 콘텐츠 안에서 더욱 확장될 수 있도록 지원할 계획이다. 앞으로의 행보에 많은 기대 부탁드린다"라고 전했다.박현지는 티빙 오리지널 '환승연애4'를 통해 대중에게 이름을 알렸다. '환승연애4' 출연 전까지 국내 항공사 승무원으로 재직한 박현지는 '환승연애4'에서 첫사랑 성백현과 마지막 연인 신승용과 함께 출연해 '환승연애' 역대 최초로 엑스 2명과 함께 출연해 화제를 모았다.방송 이후 유튜브 채널을 개설하고 활동 중인 박현지는 뷰티, 라이프 스타일 콘텐츠 등에 관한 크리에이터로서 활동을 이어가고 있다.한편 이고그룹은 그리즐리, 페노메코, 크래커, 로시 등 다양한 개성의 아티스트가 소속된 엔터테인먼트 기업이다. 음악 기획 및 제작을 비롯해 콘텐츠 제작과 디지털 마케팅 등 폭넓은 영역에서 활동을 펼치고 있고, 크리에이터 매니지먼트 부문으로 사업을 확장하며 종합 콘텐츠 엔터테인먼트 기업으로 도약을 본격화하고 있다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)