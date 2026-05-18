[속보] 이 대통령 "노동권만큼 기업경영권도 존중되어야"

▲ 이재명 대통령
삼성전자 파업 여부 등과 관련해 삼성전자 노사 협상이 재개되는 가운데 이재명 대통령이 SNS를 통해 "노동권만큼 기업경영권도 존중되어야 한다"고 밝혔습니다.
이 대통령은 오늘(18일) 오전 자신의 X에 "자유민주적 기본질서와 자본주의적 시장경제질서를 채택한 대한민국에서는 기업만큼 노동도 존중되어야 하고, 노동권만큼 기업경영권도 존중되어야 합니다"라고 적었습니다.
이어 "노동자는 노무 제공에 대해 정당한 노동의 대가를 받을 수 있어야 하고, 위험과 손실을 부담하며 투자한 주주들은 기업이윤에 몫을 가집니다"고 했습니다.
이 대통령은 또 "한때 제헌 헌법에 노동자의 기업이익 균점권이 규정된 적도 있었습니다. "라면서 "현행 헌법상 모든 국민의 기본권은 보장되지만, 본질적 내용을 침해하지 않는 범 위내에서 공공복리 등을 위해 제한될 수 있습니다. "라고 강조했습니다.
이 대통령은 "양지만큼 음지가 있고 산이 높으면 골짜기도 깊은 법입니다. 과유불급 물극필반입니다. "리면서 "힘 세다고 더 많이 가지고 더 행복한 것이 아니라, 연대하고 책임지며 모두가 함께 잘 사는 세상이 새로운 대한민국의 미래입니다. "라고 적었습니다.
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