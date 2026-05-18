브렌트유 다시 110달러로 올라서…이란 전쟁 변수에

미중 정상회담이 끝나고 미국과 이란 간 교착 상태인 종전 협상이 다시 주목받으면서 18일 국제 유가가 다시 배럴당 110달러로 올라섰습니다.



블룸버그 통신에 따르면 런던 ICE선물거래소에서 7월 인도분 브렌트유 선물 가격은 한국시간 이날 오전 8시 5분 현재 전장 대비 1.07% 오른 배럴당 110.43달러를 나타냈습니다.



브렌트유가 110달러로 올라선 건 지난 6일 이후 12일 만입니다.



뉴욕상품거래소에서 6월 인도분 미국 서부텍사스원유(WTI) 선물 가격도 전장 대비 1.75% 오른 배럴당 107.26달러입니다.



브렌트유와 WTI 선물은 지난 16일 각각 3.4%, 4.2% 급등하며 한 주 거래를 마쳤습니다.



같은 시간 미국 주요 주가지수 선물도 약세를 보고 있습니다.



다우존스 선물이 0.22%, S&P 500 선물이 0.14%, 나스닥100 선물이 0.161% 각각 하락한 상태입니다.



유가 급등은 전쟁발 인플레이션 우려를 키우며 주요국 국채 금리를 밀어 올리고 있습니다.



미국 30년 만기 국채 금리가 5%를 넘어서며 20여 년만의 최고 수준을 보이고 있습니다.



일본 30년물 국채 금리는 1999년 이후 처음으로 4%에 도달했고, 영국 30년물 국채 금리는 28년 만에 최고치를 경신했습니다.



브라운 브라더스 해리먼의 글로벌 시장 전략 책임자 엘리아스 해다드는 블룸버그에 "호르무즈 해협 봉쇄는 여전히 시장의 지배적 변수로 남아 있다"며 "사태가 어떻게 끝날지가 전혀 보이지 않는 가운데 글로벌 원유 재고가 빠르게 줄어들고 있기 때문"이라고 현 상황을 진단했습니다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 이란에 합의 가능한 종전안을 신속히 내놓으라고 압박하고 있습니다.