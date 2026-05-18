월가 "채권발 금리 급등, AI 기술주 랠리 복병 부상"

▲ 뉴욕증권거래소의 트레이더

중동전쟁 장기화에 따른 글로벌 채권 금리 급등이 인공지능(AI) 기술주 랠리의 최대 복병으로 부상하고 있습니다.블룸버그통신 등 외신에 따르면, 현지시간 16일 미국 10년물 국채 금리가 4.5%를 돌파했고 30년물은 5%를 넘어섰습니다.일본 30년물 금리는 1999년 발행 이후 처음으로 4%에 달했고, 영국 30년물 국채 금리는 28년 만에 최고치를 경신했습니다.독일·스페인·호주에서도 금리가 일제히 올랐습니다.주요7개국 재무장관들은 이번 주 회의에서 채권 매도 사태를 집중 논의할 예정입니다.월가에선 호르무즈 해협 봉쇄 장기화로 유가 상승→인플레이션 자극→금리 인상 압력이라는 연쇄 고리가 형성되면서 증시를 짓누르고 있다고 평가했습니다.S&P500 지수는 지난 16일 3월 이후 최대 낙폭을 기록했습니다.17일 기준 S&P500의 향후 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 21.3배로, 장기 평균(16배)을 크게 웃돌아 금리 상승에 따른 밸류에이션 부담이 커지고 있다고 로이터 통신이 전했습니다.운용업계도 경계심을 높이고 있습니다.블룸버그가 미국·아시아·유럽 32개 운용사 펀드매니저를 대상으로 실시한 설문에서 응답자 대부분은 30년물 미 국채 금리가 5% 위에서 지속될 경우 증시 조정이 불가피하다고 봤습니다.인도수에즈 웰스 매니지먼트의 알렉상드르 드라보비치 최고투자책임자(CIO)는 5%를 증시의 "위험 지대"로 규정했습니다.유럽 자산운용사 카르마냑 투자위원회의 케빈 토제는 장기 금리가 "AI 설비투자 자본비용과 민간 신용의 교차점"에 있다며 소비자 자산에 미치는 부정적 영향도 간과할 수 없다고 경고했습니다.CFRA 리서치의 샘 스토볼 수석 투자전략가도 "이 조합은 소비자·투자자 심리를 위축시키고 최근 주가 상승분의 되돌림을 촉발할 수 있다"고 밝혔습니다.(사진=AP, 연합뉴스)