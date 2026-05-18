F1 드라이버 꿈꾸던 라이, 메이저 골프 PGA 챔피언십 제패

▲ PGA 챔피언 우승자 에런 라이

에런 라이(잉글랜드)가 남자골프 강호들을 제치고 시즌 두 번째 메이저 PGA 챔피언십(총상금 2천50만 달러) 우승 트로피를 차지했습니다.세계랭킹 44위인 라이는 오늘(18일) 미국 펜실베이니아주 뉴타운 스퀘어의 애러니밍크 골프 클럽(파70)에서 열린 대회 마지막 날 4라운드에서 이글 1개, 버디 6개를 몰아치고 보기는 3개로 막아 5언더파 65타를 쳤습니다.합계 9언더파 271타를 적어낸 라이는 메이저 대회를 두 차례나 제패했던 욘 람(스페인)과 전날 선두였던 앨릭스 스몰리(미국)를 3타 차로 여유 있게 따돌리고 우승 상금 369만 달러(약 55억 원)를 받았습니다.어머니가 인도계인 라이는 짐 반스(1916년, 1919년) 이후 107년 만에 PGA 챔피언십 우승 트로피인 워너메이커 트로피를 거머쥔 잉글랜드 선수로 기록됐습니다.2024년 윈덤 챔피언십에서 PGA 투어 첫 승을 올렸던 라이지만 DP월드투어에서는 3승을 거두며 이름을 알린 선수입니다.자동차 경주 포뮬러 1(F1) 드라이버를 꿈꾸다 골퍼로 전향한 라이는 9번 홀(파5)에서 12ｍ 거리의 이글 퍼트를 성공하며 선두로 치고 나가기 시작했습니다.이후에도 버디를 추가하며 2위 그룹과의 격차를 벌리던 라이는 17번 홀(파3)에서 믿기지 않는 21ｍ짜리 버디 퍼트를 넣어 우승에 사실상 쐐기를 박았습니다.이번 시즌 마스터스 우승에 이어 2회 연속 메이저 타이틀을 노렸던 로리 매킬로이(북아일랜드)는 마지막 날 1타를 줄이는 데 그쳐 4언더파 276타, 공동 7위에 올랐습니다.작년 이 대회 우승자이자 세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)는 2언더파 278타로 공동 14위로 대회를 마쳤습니다.한국의 김시우는 보기 3개, 버디 2개로 1타를 잃어 합계 1오버파 281타, 공동 35위에 이름을 올렸습니다.(사진=AP, 연합뉴스)