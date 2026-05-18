"챗GPT 선거 데이터 분석"…SBS x OpenAI, 사상 최초 '실시간 AI 선거 방송' 협약

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SBS가 생성형 인공지능(AI) 서비스 챗GPT 개발사 OpenAI와 'AI 기반 선거 방송 업무 협약'을 체결하고, 이번 지방선거 개표방송에서 챗GPT의 차별화된 데이터 분석을 기반으로 새로운 시청 경험을 제공할 계획입니다.SBS(대표이사 사장 방문신)와 OpenAI 코리아(총괄대표 김경훈)는 지난 7일 서울 목동 SBS 본사에서 업무 협약식을 열고, 오는 6·3 지방선거 특집 개표방송 '2026 국민의 선택'에서 AI 실시간 협업 콘텐츠를 선보이기로 했습니다.이번 협약식을 토대로 SBS는 사상 최초 생성형 AI 기술을 토대로 방대한 양의 선거 데이터를 실시간으로 더 빠르고 더 정확하게 분석할 수 있게 됩니다.양사는 SBS의 선거방송 제작 역량과 오픈AI의 선도적인 기술력을 결합해 기존에 없던 새로운 선거방송을 구현한다는 계획입니다.이를 통해 선거 당일 실시간으로 쏟아지는 방대한 데이터를 보다 빠르고 직관적으로 분석·가공해 시청자들에게 전달함으로써, 유권자들이 선거 정보를 더욱 쉽고 편리하게 접할 수 있을 것으로 기대됩니다.SBS 방문신 사장은 "SBS는 올해 경영 슬로건을 'AI화 함께 하는 콘텐츠 리더'로 정하고 AI 활용과 내재화를 핵심 과제로 추진하고 있다"며, "대한민국 선거방송의 새로운 역사를 써온 SBS와 OpenAI의 협업이 시청자들에게 새로운 가치를 제공할 것으로 기대된다"고 밝혔습니다.오픈AI 코리아 김경훈 총괄대표는 "오픈AI는 'AI로 인류를 이롭게 한다'는 사명을 바탕으로 기술을 개발하고 있다"며, "민주주의에서 가장 중요한 과정 중 하나인 선거를 앞두고 SBS와 협력해 국민들에게 보다 정확하고, 유용한 정보를 전달할 수 있게 돼 뜻 깊게 생각한다"고 밝혔습니다.