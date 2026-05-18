이강인, 리그1 최종전 교체 출전…PSG, 파리 더비서 역전패

▲ 현지시간 17일 PSG의 팀 선수들이 프랑스 리그 원 우승을 차지한 후 트로피를 들고 기뻐하고 있다.

축구 국가대표 이강인이 발목 부상에서 회복해 그라운드로 돌아왔으나 소속팀 파리 생제르맹(PSG)은 '파리 더비'로 열린 프랑스 리그 최종전에서 역전패했습니다.이강인은 오늘 프랑스 파리의 스타드 장부앵에서 열린 2025-2026 프랑스 프로축구 리그1 최종 34라운드 원정경기에서 후반 13분 워렌 자이르에메리와 교체로 투입돼 경기가 끝날 때까지 뛰었습니다.지난 11일 브레스트와 경기에서 왼쪽 발목을 다친 이강인은 14일 RC랑스전에는 결장했으나 빠르게 회복해 이날 파리FC전에 나섰습니다.공격포인트는 올리지 못했습니다.이강인은 올 시즌 리그1 27경기(선발 18경기)에 출전해 3골 4도움을 기록하며 PSG에서 세 번째 리그 우승을 경험했습니다.PSG는 이강인이 빠진 랑스전에서 2대 0으로 이겨 파리FC전 결과에 상관없이 리그 5연패 및 통산 14번째 우승을 달성했습니다.이날 PSG는 파리를 맞아 후반 5분 브래들리 바르콜라의 선제골로 앞섰으나 알리마미 고리에게 후반 31분과 후반 49분 연속 골을 내줘 역전패 당했습니다.이로써 PSG는 승점 76(24승 4무 6패)으로 이번 시즌 리그1을 마쳤습니다.승격팀인 파리FC(승점 44·11승 11무 12패)는 18개 팀 중 11위로 1부 잔류에 성공했습니다.리그1 일정은 마무리됐으나 PSG의 시즌은 아직 남아있습니다.PSG는 오는 31일 헝가리 부다페스트의 푸슈카시 아레나에서 열리는 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 결승에서 아스널(잉글랜드)을 상대로 대회 2연패에 도전합니다.2026 북중미 월드컵에 나설 한국 국가대표 26명에 든 이강인도 이 경기까지 치르고 대표팀에 합류하게 됩니다.(사진=AP, 연합뉴스)