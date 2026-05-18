'미우새' 한혜진, "배우 김재욱과 썸…20대 때 사귀자고 했다면 사귀었을 것"

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한혜진이 김재욱과의 썸을 언급했다.17일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 모델 한혜진이 모델 송해나의 집을 방문한 모습이 그려졌다.이날 방송에서 두 사람은 함께 '나는 SOLO'를 보며 이성에 관한 솔직한 이야기를 나눴다. 그리고 송해나는 과거 한혜진이 배우 김재욱과 썸을 타지 않았냐고 물어 눈길을 끌었다.이에 한혜진은 "재욱이는 아주 어렸을 때부터 같이 일을 했다. 그런데 그중에 동갑 남자 모델이 걔가 유일했다"라고 했다.이를 들은 송해나는 "재욱이 오빠가 사귀자고 하면 사귈 거 아니냐?"라고 물었고, 한혜진은 "만약 20대 때는 사귀자고 하면 사귀었을 거다. 하지만 우리는 서로 이상형이 아닐 것 같다. 아주 어렸을 때부터 볼 꼴 못 볼 꼴 다 봤는데 어떻게 사귀겠냐"라고 손사래를 쳤다.그러면서 한혜진은 송해나에게 데프콘과 언제 사귈 거냐고 물어 웃음을 자아냈다. 이에 송해나는 "우린 정말 아니다. 오빠랑 나랑은 밖에서 식사 한번 한 적 없다"라고 선을 그었다.이를 듣던 한혜진은 "내가 데프콘 오빠를 한 10년 전에 방송에서 만난 적이 있었다. 좀 무섭게 생겼지만 성격이 너무 스위트한 거다. 그래서 놀랐다"라고 말했다.이에 송해나는 "오빠가 약간 츤데레 스타일이다"라고 했다. 그러자 한혜진은 "아니야 츤데레 아니고 너무 그냥 다정다감 스위트이던데?"라고 반박했고, 송해나는 "나한테는 그렇게까지 안 다정하던데 언니한테 다정했나 보네"라고 말했다.그러면서 송해나는 "아 오빠 키 큰 여자 좋아한다"라며 데프콘이 한혜진에게 호감 표현을 한 것이라고 추측했다. 이에 한혜진은 "너도 키 크잖아. 무슨 150인 거처럼 이야기를 하냐. 너도 커. 너도 모델이야"라고 말해 웃음을 자아냈다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)