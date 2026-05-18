뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

'미우새' 한혜진, "배우 김재욱과 썸…20대 때 사귀자고 했다면 사귀었을 것"

SBS 뉴스
작성 2026.05.18 08:52 조회수
미우새
한혜진이 김재욱과의 썸을 언급했다.

17일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 모델 한혜진이 모델 송해나의 집을 방문한 모습이 그려졌다.

이날 방송에서 두 사람은 함께 &#39;나는 SOLO&#39;를 보며 이성에 관한 솔직한 이야기를 나눴다. 그리고 송해나는 과거 한혜진이 배우 김재욱과 썸을 타지 않았냐고 물어 눈길을 끌었다.

이에 한혜진은 "재욱이는 아주 어렸을 때부터 같이 일을 했다. 그런데 그중에 동갑 남자 모델이 걔가 유일했다"라고 했다.

이를 들은 송해나는 "재욱이 오빠가 사귀자고 하면 사귈 거 아니냐?"라고 물었고, 한혜진은 "만약 20대 때는 사귀자고 하면 사귀었을 거다. 하지만 우리는 서로 이상형이 아닐 것 같다. 아주 어렸을 때부터 볼 꼴 못 볼 꼴 다 봤는데 어떻게 사귀겠냐"라고 손사래를 쳤다.

그러면서 한혜진은 송해나에게 데프콘과 언제 사귈 거냐고 물어 웃음을 자아냈다. 이에 송해나는 "우린 정말 아니다. 오빠랑 나랑은 밖에서 식사 한번 한 적 없다"라고 선을 그었다.

이를 듣던 한혜진은 "내가 데프콘 오빠를 한 10년 전에 방송에서 만난 적이 있었다. 좀 무섭게 생겼지만 성격이 너무 스위트한 거다. 그래서 놀랐다"라고 말했다.

이에 송해나는 "오빠가 약간 츤데레 스타일이다"라고 했다. 그러자 한혜진은 "아니야 츤데레 아니고 너무 그냥 다정다감 스위트이던데?"라고 반박했고, 송해나는 "나한테는 그렇게까지 안 다정하던데 언니한테 다정했나 보네"라고 말했다.

그러면서 송해나는 "아 오빠 키 큰 여자 좋아한다"라며 데프콘이 한혜진에게 호감 표현을 한 것이라고 추측했다. 이에 한혜진은 "너도 키 크잖아. 무슨 150인 거처럼 이야기를 하냐. 너도 커. 너도 모델이야"라고 말해 웃음을 자아냈다. 

(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지