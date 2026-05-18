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'미우새' 전소민, "런닝맨 고정 7년간, 단 한 번도 연예인들에게 대시받은 적 없어"

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작성 2026.05.18 08:52 조회수
미우새
전소민이 알바 경험을 공개했다.

17일 방송된 SBS '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에서는 배우 전소민이 스페셜 MC로 등장했다.

이날 방송에서 서장훈은 전소민에 대해 "지금까지 예능을 하면서 단 한 번도 대시받은 적 없다는데 절친 미주는 많았다는 이야기를 듣고 박탈감이 들었다고 한다"라고 말했다.

이에 전소민은 "미주가 대시를 많이 받는다고 해서 놀랐다. 난 7년 동안 고정 예능을 했는데 단 한 번도 대시받은 적 없다"라고 서운함을 드러냈다.

이를 듣던 서장훈과 신동엽은 "누가 런닝맨 나가서 대시를 하냐"라며 웃었고, 전소민은 "분장하면 아름다운 모습이 아니긴 했다"라고 말해 웃음을 자아냈다.

그리고 이날 전소민은 런닝맨 하차 후 카페 알바를 했다고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 그는 "고정적으로 일을 하다가 모든 게 정지되니까 밖에 나가서 일을 하고 싶었다. 그리고 앞으로 수익이 언제 발생할지 모르니까 조금이라도 나가서 생산적인 걸 해보자 해서 알바를 하게 됐다"라고 솔직하게 말해 눈길을 끌었다. 

(SBS연예뉴스 김효정 에디터)
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